Centro Sport quattro volte sul gradino più alto del podio sabato nelle palestriadi Csen

Si è svolta sabato la quarta tappa delle palestriadi Csen, gara nazionale di fitness con atleti partecipanti da tutta Italia. Quattro gli atleti del Centro Sport in gara a conquistare il gradino più alto del podio e il titolo di campioni nazionali nelle rispettive classi d’appartenenza.

Riconferma della medaglia d’oro, conquistata anche nella terza tappa, per Nicola Mazzocca nella categoria master D.

Dopo la medaglia d’argento conquistata nella terza tappa sale sul gradino più alto del podio Antonio Amendola, master C migliorando così la sua performance.

Altra riconferma della medaglia d’oro ottenuta anche nella terza tappa per Luigi Molinaro nella categoria master B.

Medaglia d’oro al suo sordio in questa competizione per Dylan Persampieri, under 17 che dimostra in gara una grandissima performance vista la sua giovane età e la sua prima esperienza.