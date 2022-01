Mercato dilettanti riaperto dal 26 gennaio al 10 febbraio, possibili uscite per il Lamezia Terme

Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi oggi, ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo la riapertura dei termini di tesseramento in ambito dilettantistico a partire dal 26 gennaio fino al 10 febbraio 2022.

A tal proposito, le liste di svincolo di calciatori dilettanti, limitatamente a coloro che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art.94 ter delle Noif e previa sottoscrizione del modulo di svincolo da parte del tesserato, e per i giovani di Settore Giovanile, potranno essere depositate dal 26 gennaio al 2 febbraio 2022.

Un aggiornamento che riguarderebbe così direttamente anche le compagini lametine, con in serie D il Lamezia Terme che dopo gli ultimi movimenti in entrata dovrebbe attuare qualche altro movimento in uscita: sondaggi da compagini di serie C potrebbero essere stati effettuati per Camilleri e Maritato, quest’ultimo nell’ultima settimana fuori dai radar ai pari di Sandomenico ed Herrera, mentre nelle ultime ore si riportano anche valutazioni interne con il ds Mazzei.