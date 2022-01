La tifoseria si schiera con il ds Mazzei e contro “gestioni modello Zamparini” per il Lamezia Terme

Girone d’andata chiuso in terza posizione, al momento con 3 punti di distacco dalla vetta (la Gelbison ha però ancora la gara con il Trapani da recuperare), ma per il Lamezia Terme i risultati sul campo camminano a braccetto con una mancata tranquillità interna: il 3 agosto 2021 allo stesso tavolo la nuova società gialloblu vedeva seduti Antonio Mazzei, Gabriele Martino ed Alessandro Erra come ds, dg e mister, dopo neanche 6 mesi tutto è stato messo completamente in discussione o quasi.

Dopo il pareggio in casa del Rende son tornati infatti i malumori in via Marconi, con il presidente Saladini che avrebbe deciso per un nuovo cambio di programma sollecitando l’interruzione del rapporto con il direttore sportivo la scorsa stagione al Sambiase, titolo di cui il Lamezia Terme usufruisce per giocare in serie D e gestire il “Gianni Renda”.

Ieri, a margine della presentazione del progetto societario nelle scuole, il massimo dirigente gialloblu non ha voluto ufficialmente commentare la vicenda, né smentendo né confermando quindi quanto giunto sugli organi di stampa come indiscrezione. Atteggiamento che fa presumere che quindi valutazioni interne siano attualmente esistenti (con il calciomercato ancora aperto fino a lunedì per arrivi dai professionisti e poco meno di due settimane per i movimenti tra dilettanti), ma Saladini ha assicurato che su questo, come su altri punti da chiarire (primo bilancio del progetto, voci di ingresso in altre società professionistiche, gestione futura degli impianti, etc), risponderà mercoledì in sala stampa del “D’Ippolito” al termine dell’incontro che la squadra di mister Campilongo disputerà contro il Santa Maria. Un’uscita pubblica che sarebbe la sua seconda ufficiale dopo quella avvenuta a luglio in occasione della nascita del nuovo soggetto sportivo.

Una stagione iniziata con il ritiro dopo Ferragosto in Toscana con la rosa non completata, e che ha visto fino ad ora circa 50 giocatori alternarsi tra arrivi e partenze (ed ancora il mercato non è ufficialmente chiuso, con prossima ufficializzazione del passaggio alla Paolana anche del difensore classe 2003 Talarico, che ritroverà il classe 2002 Verso e mister Fanello dopo l’esperienza al Sambiase della stagione precedente), 3 diversi allenatori, investimenti non da poco anche nell’ambito strutturale e di immagine ma ancora qualche crepa sull’aspetto della tenuta umorale della società nata in estate.

La stessa tifoseria gialloblu online ha voluto prendere posizione palesando «la nostra vicinanza ed il nostro incondizionato sostegno al nostro caro ds Antonio Mazzei. Tutto ciò dovuto ad un ego smisurato di chi ancora non ha capito che nel calcio conta la costanza e la pazienza. Ringraziamo il presidente per l’attaccamento dimostrato a questa città, investendo somme economicamente alte per poterci garantire l’approdo nel professionismo. Diciamo soprattutto grazie presidente anche solo per averci creduto in questo progetto. Siamo arrivati alla conclusione di non poter tollerare queste gestioni modello Zamparini».

Anche se al momento ufficialmente nessuna comunicazione finale è arrivata ed anche all’interno della società non manchi il fronte dei contrari ad un nuovo ribaltone, l’augurio dei tifosi è che «questa situazione abbia un lieto fine», perché «il nostro ds non si tocca. La sua presenza per noi è la garanzia che qualcuno che cura gli interessi del Lamezia Terme c’è. Se questo progetto unico, grande e bellissimo, è diventato realtà bisogna riconoscere nelle persone del ds Mazzei con le sue competenze, e del presidente con il suo impegno economico, gli artefici di questo bellissimo sogno dalla quale non vogliamo svegliarci e sempre con loro vogliamo andare avanti».

Un “odi et amo” che sembra voler richiedere di non mutare l’attuale composizione tecnica usando “bastone e carota” verso il massimo dirigente, con intanto domani la squadra di scena a Troina (seconda partita a porte chiuse dopo quella di Rende) dove in campo i giocatori di mister Campilongo dovranno ritrovare la vittoria e dimostrare di non aver accusato i rumors che nel corso della settimana sono echeggiati attorno agli allenamenti. Per i mal di pancia non c’è miglior medicina che una vittoria convincente.