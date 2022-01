Per la Promosport domani impegno esterno con la Garibaldina 

Domani in occasione della diciottesima giornata di Promozione, la Promosport sarà impegnata sul campo della Garibaldina.

Lo scontro di andata ha visto i bianco azzurri imporsi per 2-0 sulla compagine giallorossa. Le due squadre sono reduci da due risultati differenti nella scorsa giornata: la Promosport ha battuto il San Fili per 3-1, mentre la Garibaldina ha ceduto il passo per 6-0 al V.E Rende.

La classifica vede le due compagini in due posizioni opposte: se la Promosport di mister Morelli è in vetta alla classifica a quota 44 punti, la squadra di mister Cipparone è nella zona bassa della classifica a quota 13 punti.

Alla vigilia di questo impegno esterno, è intervenuto l’attaccante bianco azzurro Nicola Mandarano: “Sicuramente andremo ad affrontare una squadra che ha bisogno di fare punti per la salvezza, su un campo difficile. Tuttavia, noi dobbiamo continuare il nostro percorso e non disperdere punti in modo di cercare di mantenere la testa della classifica fino all’ultima giornata”.