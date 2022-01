La Promosport Women si qualifica per le semifinali di Coppa Italia Calabria

PROMOSPORT-VALLE DELL’ESARO 11-0

PROMOSPORT WOMEN: Rispoli, De Marco (16’ st Zappoli), Di Cello, Stranieri, Mancuso, Criseo, Cardamone, Tibullo (16’st De Leonardo), Colonna (11’ st Gigliotti), Gattuso, Neomi (8’st Giudice). A disposizione: Zanfino. Allenatore: Crupi

VALLE DELL’ESARO: Marino, Iannuzzi T., Arnone, Andreoli, Salerno, Bartucci, Bruno, Docimo, Giardullo, Spagnuolo, Iannuzzi M. Allenatore: Bartucci

MARCATORI: 15’ Cardamone, 22’ Cardamone, 1’ st Gattuso, 3’ st Di Cello, 7’ st Cardamone, 8’ st Tibullo, 12’ st Gigliotti, 14’ st Giudice, 20’ st Stranieri, 32’ st Giudice, 35’ st Cardamone

ARBITRO: Alessia Farina di Reggio Calabria

NOTE: espulsa Arnone (V) al 30’

La Promosport di mister Crupi batte 11-0 al Rocco Riga la Valle dell’Esaro, giunta nella città della piana con gli effettivi contati tra quarantene ed infortuni, e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia Calabria chiudendo al secondo posto nel girone 1 alle spalle del Cosenza.

«Oggi sono contento – ha affermato mister Crupi a fine gara – non solo del risultato ma soprattutto della prestazione. Dopo la pesante sconfitta con il Cosenza abbiamo lavorato per tutto questo tempo per migliorarci, e abbiamo fatto tesoro degli errori fatti. Ho visto ottime trame di gioco e soprattutto il lavoro che chiedo ed inseguo dal primo giorno che ho assunto la conduzione della squadra. Guardiamo avanti per migliorarci. Oggi, in appena due mesi dalla nostra nascita, raggiungiamo la semifinale di Coppa Italia. Un traguardo impensabile pochi mesi fa. Un grosso ringraziamento al mio meraviglioso staff, a Rosy Zanfino e Gianluca Angotti».