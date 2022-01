Un punto per uno ed allungo in vetta rimandato per la Vigor 1919 contro il Bivongi

VIGOR 1919: Colosimo, Gallo, Cittadino, Calidonna (15’st Scardamaglia), Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri F, Ortolini (38’st Scarpino), Leta, Buccinà (22’st Perri A).

A disp.: Nascardi, Gibin, Bubba, Giudice, Vecchio.

All.: Perrone.

BIVONGI: Fuda, De Luca, De Masi, Coniglio A, Coniglio G, Franco (27’st Manno), Saraco (38’st Tassone A), Bangura, Kamara (21’st Saadaoui), Zannino (27’st Calabrese), Panaja.

A disp.: Gallo, Taverniti, Zurzolo, Saccà, Tassone D.

All. Leotta.

ARBITRO: Ramundo di Paola.

RETI: 11’ pt De Luca, 45’pt Perri F

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Franco, Colosimo, De Luca

Angoli: 14-5. Rec: 3’pt, 7’st

Un punto per uno ed allungo in vetta rimandato per la Vigor 1919, che impatta in casa contro il Bivongi nella giornata in cui le più dirette inseguitrici Parghelia e Sambiase a riposare.

Ospiti cinici nel primo tempo a trovare il vantaggio nella prima occasione avuta, poi padroni di casa a pareggiare i conti sul finale del primo tempo, con biancoverdi che non sfruttano il miglior possesso palla ma che nella ripresa concedono qualcosa in più agli avversari.

Nel prossimo turno due gli scontri diretti di alta classifica: Sambiase (22) – Vigor 1919 (27) e San Calogero Calimera (22) – Parghelia (25). Bivongi (25) che ospiterà il Prasar (11)

PRIMO TEMPO

5′ buon pallone lavorato da Ortolini che serve Leta in corsa, conclusione dagli 11 metri che termina a lato

11′ al primo tiro in porta ospiti in vantaggio: De Luca si gira bene su Cittadino in area e da posizione defilata sorprende Colosimo che copriva il primo palo

22′ cross di Francesco Perri che si spegne sopra la traversa

27′ Fuda devia di istinto in angolo il colpo di testa di Cossu

28′ scheda da corner tra Leta e Buccinà, quest’ultimo perde il tempo per una coordinazione ottimale e calcia in curva Nord

35′ Ortolini vince un rimpallo a metà campo e trova un assist sporco per Francesco Perri che dal limite dell’area conclude debolmente

45′ sul finire di frazione, dopo 11 calci d’angolo in 45 minuti, la Vigor trova il pari con Francesco Perri che ribadisce in rete un pallone spizzato in mischia

46′ Panaja in girata dal limite dell’area. Conclusione che gira verso l’esterno della porta

SECONDO TEMPO

1′ tiro al volo di Panaja, Colosimo si distende bene e devia in angolo. Portiere ancora decisivo sul corner con il pallone non respinto da Foderaro divenuto pericoloso e salvato sulla linea

8′ Fuda si salva sulla conclusione ravvicinata di Perri

14′ cross dal fondo di Perri per Ortolini che controlla dall’altezza del dischetto ma si fa respingere la conclusione da Franco

20′ velleitaria conclusione di Kamara. Poco dopo ci prova anche Zannino: palla in Curva Nord.

32′ punizione di Panaja che Colosimo devia in angolo con la complicità della traversa

36′ Colosimo prima salva la propria porta su colpo di testa di Saadaoui, poi prende l’ammonizione per le proteste con la panchina ospite lamentando perdita di tempo

45′ Panaja trova pronto Colosimo alla parata in presa alta

46′ Leta si prepara bene alla conclusione, ma sbaglia al momento del tiro