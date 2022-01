Arrivano le dimissioni di Gianmarco Lucchino da direttore sportivo del Sambiase, con lo stesso a spiegare che «a fine luglio cominciò la mia esperienza come Direttore Sportivo di questo glorioso vessillo e di questi gloriosi colori, lavorando giorno e notte da luglio fino ad oggi 30 gennaio 2022 senza mai risparmiarmi, anteponendo il Sambiase Calcio a tutto il resto, con la massima passione ed il massimo impegno nella salvaguardia di ognuno di voi ragazzi e di tutti i componenti dello staff tecnico proprio per la passione ed il calore che provo per questi colori, che ovviamente porterò per il resto della mia carriera nei miei ricordi».

Si motiva tale scelta sostenendo che «ad oggi non vi è più in me la certezza di poter svolgere il mio incarico con serenità e la fiducia che mi era stata assegnata fino a pochi giorni fa. Dunque scelgo di mettermi da parte per il bene del mio futuro professionale e per il bene dei tifosi di questa meravigliosa realtà. Complice di questa mia decisione degli atteggiamenti non proprio corretti, se così si può dire, percepiti dal sottoscritto su cui non entrerò nel dettaglio per il rispetto che nutro per quella parte di dirigenti ed addetti ai lavori che come me hanno sempre dato il 100% di se stessi per questi colori».

Si ringrazia «la società che mi ha permesso di operare in questi mesi, a cui va il mio caloroso in bocca al lupo per il completamento della stagione con l’augurio di trovare la giusta linea per portare avanti quei progetti comunemente costruiti anche col sottoscritto, per ridare nuovo e meritato lustro a tutto il popolo giallorosso. Ringrazio tutti i tifosi giallorossi in particolar modo gli US’01 ed il vice presidente Emanuele Stella per il modo in cui mi hanno accolto, per le chiacchierate, per le discussioni, per le cene assieme, per i sorrisi ma soprattutto per avermi trasmesso in così poco tempo la passione, la fede che nutrono per il Sambiase e per Sambiase come comunità. So che mi capirete, in particolar modo Peppe, Carlo, Francesco e Giovanni. A voi quattro un semplice grazie non basterà mai. Ringrazio particolarmente il Direttore Antonio Caroleo, persona a cui sempre mi legherà un inestimabile valore affettivo, persona che oramai è più che un semplice direttore per me, e di cui conserverò sempre chiacchierate e consigli da padre e da maestro più che da dg».

Chiusura per la squadra: «abbiamo gioito e sofferto in questi mesi, ci siamo abbracciati sempre nei momenti bui e nei momenti belli. A voi va il più grande dei ringraziamenti per la correttezza e per la disponibilità che avete avuto nei miei confronti ed in quella di mister Neri prima ed ora di mister Gallo, lavorare con voi è stato un grande piacere, in particolar modo per il vostro spessore umano. Un grazie ed un in bocca al lupo va anche a Mister Paolo Gallo che quotidianamente dimostra professionalità ed attaccamento per i colori, conscio che con lui su questa panchina arriveranno i dovuti risultati in una piazza che li merita».

Da par suo l’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica di aver accettato le dimissioni presentate nei giorni scorsi dal Direttore sportivo Gianmarco Lucchino: “a Gianmarco, che si è speso anima e corpo per la causa giallorossa, un profondo ringraziamento per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro e un sincero in bocca al lupo per il futuro”.