Oltre che Talarico alla Paolana e Camilleri al Messina, il Lamezia Terme saluta anche Maritato

Il Lamezia Terme comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Lorenzo Talarico (2003), in prestito all’USD Paolana 1922;

Vincenzo Camilleri, trasferimento a titolo definitivo all’ACR Messina.

Il club gialloblu annuncia, inoltre, la fine del rapporto con Piergiuseppe Maritato.

«Ringraziando i calciatori per la professionalità dimostrata, la società augura a tutti loro le migliori fortune umane e sportive» si chiude la nota stampa, che non chiarisce il destino di altri elementi attualmente fuori dai progetti come Sandomenico ed Herrera.