“La Cestistica Lamezia 2.018 non ha inteso e non intende mollare di un centimetro”

Il Vice Presidente dell’ASD Cestistica Lamezia 2.018, Gennaro Rubino, spiega la situazione che sta vivendo l’associazione.

«E’ un nemico che sta condizionando la vita di tutti oramai da due anni – esordisce Rubino – e che sta, altresì, impedendo ai bambini di affacciarsi al mondo con quella spensieratezza che a noi genitori, fortunatamente, non è stata negata. Il Covid-19, infatti, continua senza sosta ad ostacolare la regolare ripresa di tantissime attività del sociale, tra le quali anche il Basket e del Minibasket».

«Il continuo aumentare dei contagi degli ultimi due mesi – continua il Vice Presidente – ha portato tanta gente a rimanere a casa per ridurre le occasioni di contagio, con la normale perdita in termini numerici di bambini presenti ai corsi della nostra associazione».

La Cestistica Lamezia non molla di un centimetro. «Il nostro team, però, animato dallo spirito che sta alla base della costituzione della Cestistica Lamezia 2.018, non ha inteso e non intende mollare di un centimetro» spiega il vicepresidente, «proseguendo, seppur con le dovute difficoltà, nello sviluppo del progetto Lamezia in Gioco, arrivato ormai all’edizione 2021/2022. Ci trovate, come sempre, al parco Peppino Impastato di Lamezia Terme , dove ad attendervi (il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17) ci sarà il sottoscritto, insieme a Massimo Desumma, Davide Colosimo, Giuseppe Adone e Andrea Da Roit».