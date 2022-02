Nuovo arrivo in casa Promosport: alla corte di mister Morelli arriva Valentino Azzinnaro, attaccante classe ‘96, che per la restante parte della stagione difenderà i colori bianco azzurri.

Non è un volto nuovo nei campionati di Promozione ed Eccellenza, nei quali si è sempre contraddistinto per le spiccate caratteristiche tecnico – tattiche. Nel corso della sua carriera ha difeso le maglie di numerose squadre, tra cui: Rende, Silana, Paolana e Morrone.

Il giovane attaccante non nasconde la propria voglia di far bene e di mettersi a disposizione della squadra. Ecco le sue parole: “ Nel momento in cui ho parlato con il presidente Folino, è stato subito chiaro quanto il progetto della società sia importante. Nonostante le numerose richieste e la lontananza da casa, la Promosport mi interessava sin dall’inizio per cui sono molto felice di essere qui”.