Partita la prevendita in Piazza Fiorentino della gara di domenica tra Sambiase e Vigor 1919

L’Asd Sambiase Calcio 1923 comunica che a partire da oggi, martedì 1° febbraio, è attiva la prevendita dei tagliandi di ingresso al Gianni Renda per la gara tra Sambiase e Vigor 1919 in programma domenica 6 febbraio alle 14.30 e valida per il 14° turno nel girone C di Prima Categoria.

Sarà possibile acquistare i biglietti a partire dalle 15 di oggi e fino alle 19 di sabato 5 febbraio presso il Bar Fiorentino.

La società ricorda che la capienza del Gianni Renda è limitata al 50% dei posti totali, secondo normative covid, e che l’ingresso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass.