“Ancora subiamo l’ansia di vincere ma un mese fa eravamo atleticamente a terra”

Dopo la vittoria del Lamezia Terme per 2-1 sulla Polisportiva Santa Maria tra i padroni di casa mister Campilongo non nasconde che «nelle ultime gare ci aspettavamo sicuramente di più, la delusione per i due pareggi e per come sono arrivati c’era ancora. Pure oggi al primo vero episodio in area abbiamo subito gol quando pensavamo di aver indirizzato la gara con il 2-0. Siamo stati bravi a pressare alto gli avversari, non concretizzato altre occasioni, ma poi subito stanchezza fisica e mentale, un contraccolpo che non possiamo permetterci di avere».

Ritrovare la vittoria fa morale ma non cambia molto la classifica, e Campilongo guarda quanto di buono messo in campo: «abbiamo fatto un azione con 16 passaggi consecutivi, subiamo l’ansia di vincere ma un mese fa eravamo atleticamente a terra. Abbiamo affrontato due gare a stretto giro e tenuto bene il campo, superato anche le avversità del Covid ad inizio mese andando oltre il programma che avevamo impostato inizialmente».

Oltre ai muscoli quindi il problema è la testa dei giocatori in questa fase di rincorsa verso la vetta, ed il tecnico non può dare tempistiche: «vincere porta serenità in gruppo, si lavora meglio, spero quindi che già domenica possiamo essere più liberi mentalmente. Quello è il passo in più dobbiamo ancora fare».

Si cercano anche i gol di Rusescu, spiegando che «questa è stata la prima settimana che l’abbiamo avuto in gruppo a pieno regime, ha giocato dall’inizio per poter far rifiatare anche Haberkon. Di certo per curriculum può essere un giocatore determinante, ma sono tutti indispensabili perché la mentalità da qui a fine campionato sarà di dovere vincere ogni gara da qui alla fine».

Contro un avversario fisico i gialloblu si sono trovati a dover pagare il gap in alcune zone del campo, subendo poi la rete su palla inattiva dopo un doppio cambio: «abbiamo un centrocampo più propenso a giocare palla a terra e meno strutturato per coprire su palloni lunghi o da fermo. Sulle situazione da palla inattiva manchiamo di cattiveria, è un altro aspetto su cui stiamo lavorando ogni settimana».

Un cambio di modulo non è escluso, ma almeno non in tempi brevi: «lavoriamo dall’inizio con il 4-3-3, per pensare al 4-4-2 o altre modifiche bisognerà anche valutare le caratteristiche dei giocatori, ho tanti esterni e molti elementi ancora non al meglio».