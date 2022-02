Aperta la prevendita dei 210 biglietti destinati domenica ai tifosi della Vigor

La Vigor 1919 comunica che è stata attivata la prevendita per la gara contro l’Asd Sambiase Calcio 1923, valida per la quattordicesima giornata di campionato in programma domenica presso lo Stadio Gianni Renda, inizio ore 14.30.

Da oggi, fino alle 19 di sabato, sarà possibile acquistare il proprio biglietto, per il settore ospite (210 posti disponibili) presso il Bar Golden Black, sito in Via Trento n.4. Il costo è di 5 euro; l’ingresso è gratuito per gli under 14.

Si ricorda infine che per assistere all’evento bisognerà essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Dovrà essere utilizzata la mascherina e rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti.