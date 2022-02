LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Sirignano, Sabatino, Tipaldi (14’st Amenta); Bezzon, Corapi, Maimone (44’st Miceli); Terranova (14’st Bernardi), Rusescu (23’st Haberkon), Bollino (32’st Da Dalt).

A disp: Gentile, Salandria, Schimmenti, Provazza.

di 18 Galleria fotografica Lamezia santa Maria









All. Campilongo.

POLISPORTIVA SANTA MARIA (4-3-3): Grieco; Konios, Romanelli, Gargiulo, Todisco (27’st Romano); Maio, Simonetti, Coulibaly; Gabionetta (26’st Oviszach), Maggio, De Mattia (51’st Morlando),

A disp: Stagkos, D’Auria, Ventura, Di Pasquale, Luscietti, Della Torre.

All. Nicoletti .

ARBITRO: Zago di Conegliano (assistenti Macchi di Gallarate e Mazini di Voghera).

RETI: 14’pt Bollino, 12’st Sirignano, 15’st Maggio

NOTE: spettatori 700 circa. Espulso al 44’st Konios

Ammoniti: Tipaldi, Todisco, Simonetti, Bernardi, Maio,

Angoli: 3-3. Rec: 6’st

Dopo 2 pareggi torna alla vittoria il Lamezia Terme, battendo al “Guido D’Ippolito” con il minimo scarto la Polisportiva Santa Maria.

Partita non ricca di emozioni nel primo tempo, più vivace nella ripresa in cui i gialloblu chiudono con l’uomo in più per l’espulsione del terzino ospite.

Per i giocatori di mister Campilongo una gara con qualche sbavatura di troppo in fase di ultimo passaggio contro un avversario fisico che, specie dopo aver accorciato le distanze, ha cercato con maggiore convinzione di rimettere in sesto la gara.

Tre punti che non cambiano le distanze dalla vetta, vista la vittoria della Gelbison, ma permettono di sfruttare al meglio il turno di riposo dell’Acireale (da recuperare Cavese – Trapani).

PRIMO TEMPO

4′ De Mattia salta Miliziano e mette al centro dove Sabatino è provvidenziale in chiusura su Maggio

14′ padroni di casa in vantaggio: contropiede con apertura sulla corsia destra, Maimone vince un paio di rimpalli al limite dell’area con pallone sporco che giunge all’altezza del dischetto dove Bollino trova la zampata vincente

22′ tentativo velleitario di Sirignano dalla distanza

43′ sponda di Maggio per Gabionetta, palla fuori ma azione invalidata per il fuorigioco del centravanti ospite

SECONDO TEMPO

12′ raddoppio per il Lamezia Terme: angolo di Bollino spizzato da Rusescu, Maimone prova la deviazione al volo che diventa invece un assist per Sirignano appostato sul secondo palo. Il centrale appoggia in rete con la difesa ospite a reclamare fuorigioco

15′ Maggio servito da Simonetti su punizione accorcia la distanze di testa staccando su Sirignano che rimane a terra dopo il contrasto

25′ azione sulla corsia sinistra con Bernardi che serve sul fondo Amenta, tunnel al diretto avversario e scarico su Bollino che però di piatto consegna la palla al portiere

26′ ci prova Bernardi da fuori area, palla sopra la traversa

36′ Corapi di esperienza ruba palla a Maggio e dopo un incursione centrale calcia debolmente tra le braccia di Grieco

40′ Maio non arriva per poco ad impattare il pallone del possibile pareggio su cross di De Mattia

44′ Konios rimedia due gialli nel giro di poco tempo per falli a metà campo, ospiti con l’uomo in meno nel finale