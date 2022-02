Sconfitta dopo un tempo supplementare per il Basketball Lamezia contro la New Caserta Basket

BASKETBALL LAMEZIA – NEW CASERTA BASKET 84-87

(12-18, 42-38, 64-56, 74-74)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 15, Cerra , Monier 20, Miscimarra, Sakellariou 11, Giampà G, Nicolò, Idone, Romeo 9, Ielo, Giampà F 2, Terreni 27. Coach: Barilla.

NEW CASERTA BASKET: Sveldezza, Mastroianni 17, Marinelli, Sabellico, Datuowei 17, Crescenzi, Wajsglus 18, Puoti 7, Abete 20, Dodaro 8. Coach Di Lorenzo.

Sconfitta dopo un tempo supplementare per il Basketball Lamezia al cospetto della New Caserta Basket.

Una gara meno brillante delle precedenti, frutto anche delle scorie del turno di domenica, per il Lamezia privo già in partenza degli infortunati Tartamella e Ferretti, con 6 giocatori nati dopo il 2005 in panchina ed i due Giampà nel quintetto iniziale oltre ad un cospicuo minutaggio per Romeo.

Prima metà quarto con entrambe le squadre ad aver un rapporto complicato con il canestro (6 pari in 5 minuti), e al primo riposo il tabellone recita 12-18 in favore degli ospiti (con soli 3 giocatori a segno, e 10 punti del solo Wajsglus).

Lamezia riparte con un ritmo migliore nel ribaltare lo svantaggio (28-23) ed anche Sakellariou e Monier iniziano a scalare le marce alte (36-27). La partita continua a registrare percentuali basse al tiro da ambo i lati, e all’intervallo lungo si va sul 42-38 in favore dei padroni di casa.

Anche la prima metà del terzo quarto segue il copione del precedente, con diversi errori sotto entrambi i canestri (52-47), con il Lamezia che viaggia in doppia cifra di vantaggio perdendo di lucidità nel finale di parziale (65-56).

Ultimo quarto in cui la stanchezza aumenta con qualità di gioco minore, Caserta cerca di tornare in partita (68-62) complice anche una fase di annebbiamento in attacco delle fenici e pareggia a quota 70 con 3:42 da giocare.

Coach Barilla richiama così tutti in panchina per riordinare le idee, ma una schiacciata di Datuowei dopo palla persa di Sakellariou consegna il +2 agli ospiti. Sakellariou fallisce dalla linea dei 3 punti il possibile sorpasso dopo 0/2 ai liberi di Abete, Terreni da sotto con l’aiuto del ferro ristabilisce la parità a quota 74 con 12 secondi da giocare.

Puoti cerca il fallo in penetrazione ma non trova il fischio, sull’ultima azione con 4 secondi da giocare Sakellariou sfiora il buzzer con pallone che entra ed esce dal ferro sul tiro da metà campo.

Primo tempo supplementare con polveri bagnate ancora per i padroni di casa, ne approfittano i campani (78-84), Monier fallisce la tripla del pari e commette il fallo su Datuowei che sigla il 81-87 che non chiude ancora la gara. Sakellariou fa 3 su 3 ai liberi con 18 secondi da giocare (84-87), la tripla di Monier sull’ultimo secondo viene sputata dal ferro. Vince così Caserta di 3.