Colpo della Promosport in difesa con l’arrivo di Max Barnofsky

La Promosport mette a segno un vero e proprio colpo da 90: Max Barnfosky, difensore tedesco classe ‘95, difenderà la maglia bianco azzurra per la restante parte della stagione.

Dopo una brillante carriera in Germania con le maglie di Zehlendorf e Halle, appena arrivato in Italia, il talentuoso difensore si mette subito in luce nel campionato di Serie C, indossando le maglie di Carpi e Gozzano. Inoltre, milita anche nel campionato di Serie D in forze alla FC Messina, Cittanova e San Luca.

Mister Morelli potrà contare su un giocatore talentuoso ed esperto, un innesto che contribuirà a migliorare, ulteriormente, il reparto difensivo.

Max si dice entusiasta e voglioso di mettersi in gioco, ecco le sue parole: “La Promosport ha un progetto importante ed ambizioso e non posso che essere felice di essere qui. Ringrazio il presidente Folino e tutto lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Da parte mia assicuro il massimo impegno, non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni e contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società”.