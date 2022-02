Ingresso gratuito al Riga domani per Promosport – Trebisacce

La Nsd Promosport comunica che in occasione della diciannovesima giornata di campionato con l’ASD Trebisacce, in programma domani alle 14.30 presso lo Stadio Rocco Riga, l’ingresso sarà gratuito per tutti.

Nel turno di andata i bianco azzurri si sono imposti per 2-0 sulla compagine cosentina, mentre nella scorsa giornata la Promosport ha superato la Garibaldina per 2-1 ed il Trebisacce è reduce dal pareggio con il V.E Rende, concorrente per il salto in Eccellenza.

I ragazzi di mister Morelli continuano a guidare la classifica a quota 47 punti, la squadra di mister Vitale, invece, occupa la decima posizione a quota 17 punti.

Nonostante la classifica, è importante affrontare questa sfida con la dovuta attenzione e concentrazione secondo Giovanni Ventura: “domenica affronteremo una partita molto difficile con una squadra che sta facendo molto bene. In settimana abbiamo lavorato duro per preparare al meglio questa sfida. Sappiamo bene che le partite del girone di ritorno sono diverse rispetto a quelle di andata per cui non dobbiamo abbassare la guardia, solo in questo modo possiamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.