Venti convocati sia per Sambiase che Vigor 1919 ad 8 mesi di distanza dalla semifinale di Eccellenza

Due categorie in meno e nessuno dei protagonisti in campo rispetto alla semifinale play off di Eccellenza del 13 giugno 2021 (Marco Foderaro, oggi in biancoverde e la scorsa stagione in giallorosso, era fermo ai box per infortunio), torna in Prima Categoria la stracittadina tra Vigor 1919 e Sambiase, con capienza al 50% al “Gianni Renda” per via delle norme Covid (ad inizio estate il totale concesso di ingressi era del 25%) e due realtà diverse rispetto a quelle di circa 8 mesi fa date le note turbolenze calcistiche cittadine che hanno visto nascere una nuova squadra in serie D un mese dopo la stracittadina (coinvolgendo per altro “pezzi” di entrambe le due realtà sia per le componenti societarie che tecniche ed agonistiche, con però pochi “superstiti” ad ora).

Entrambe le compagini hanno cambiato guida tecnica in questa prima metà di campionato rispetto a quella scelta per iniziare la stagione, con diversi mutamenti anche per quanto riguarda la rosa messa a disposizione degli allenatori.

Attualmente biancoverdi in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sui giallorossi, con in mezzo Parghelia (impegnata nell’altro scontro di alta classifica in casa del San Calogero Calimera) e Bivongi (che ospiterà il Prasar invischiato nella lotta per evitare i play out) spettatori interessati della sfida lametina che vedrà negli attacchi contrapposti i fratelli Scarpino (Giuseppe nella Vigor, Paolo nel Sambiase).

FRONTE GIALLOROSSO

Sono 20 i calciatori del Sambiase convocati da mister Paolo Gallo per la gara contro la Vigor1919 in programma domani, domenica 6 febbraio alle 14.30 al Gianni, e valida per il 14° turno nel girone C di Prima Categoria.

Portieri: Simonetta, De Sibio

Difensori: Anello, Cincotta, Chirico, Miletta, Perri, Pilieci

Centrocampisti: Diop, Fortuna, Gualtieri, Liparota, Michienzi, Platì, Tallari

Attaccanti: Angotti, Pellegrino, Russo, Scarpino, Varrà

Nella lista figura anche Alessandro Gualtieri, centrocampista classe 1998, ultimo arrivo in casa giallorossa.

Agli ordini del tecnico, Diop e compagni si ritroveranno nel pomeriggio di oggi al Gianni Renda per sostenere la rifinitura dopo la quale la squadra andrà in ritiro fino alla gara di domani. Una decisione, questa, assunta dallo stesso Gallo in accordo con la società, per rimanere concentrati e non perdere di vista l’importante appuntamento del derby, gara che chiuderà il girone d’andata.

In occasione di Sambiase-Vigor1919 è stata indetta la giornata giallorossa. Non saranno quindi valide tessere associative né tantomeno quelle federali, né verranno concessi accrediti di favore.

FRONTE BIANCOVERDE

Anche sulla sponda della Vigor 1919 sono 20 i convocati da parte di mister Gianluca Perrone

Portieri: Colosimo, Nascardi, Vecchio

Difensori: Bubba, Cittadino, Cossu, Gallo M, Gibin, Rizzuto

Centrocampisti: Calidonna, Calomino, Foderaro, Leta, Scardamaglia

Attaccanti: Buccinnà, Giudice, Ortolini, Perri A., Perri F., Scarpino.