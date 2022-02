SAMBIASE (4-3-3): Simonetta; Perri (26’st Russo), Fortuna, Anello, Cincotta (48’st Miletta); Platì, Michienzi, Diop (19’st Tallari); Angotti, Scarpino P (38’pt Pilieci), Pellegrino.

A disp: De Sibio, Chirico, Varrà, Liparota.

di 18 Galleria fotografica Sambiase Vigor 1919









All. Gallo.

VIGOR 1919 (4-2-3-1): Colosimo; Gallo, Cossu, Rizzuto, Cittadino (24’st Giudice); Foderaro Calomino (12’st Perri A); Buccinà (24’st Bubba), Leta (38’st Gibin), Perri F (28’st Scarpino G); Ortolini.

A disp: Vecchio, Calidonna, Scardamaglia, Nascardi.

All. Perrone.

ARBITRO: Carlizzi di Vibo Valentia

RETI: 25’pt Buccinà, 33’pt Pellegrino, 47’pt Angotti, 17’st Angotti

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso al 35’pt Fortuna per gioco pericoloso

Ammoniti: Leta, Pellegrino, Angotti, Michienzi, Foderaro

Angoli: 3-4. Rec: 4’pt, 6’st

Perde vetta della classifica del girone C di Prima Categoria e stracittadina la Vigor 1919, con il Sambiase che nonostante l’ora di gioco giocata in inferiorità numerica si dimostra cinico nel concretizzare le occasioni avute e compatto nel difendere il vantaggio acquisito sul campo.

Una sfida, specie nel primo tempo, giocata a viso aperto dalle due compagini che hanno cercato le azioni manovrate, non facendo così annoiare il pubblico accorso al “Gianni Renda” pieno solo a metà per via delle disposizioni legate alla pandemia.

Classifica che ad una giornata dal termine del girone d’andata vede aperta a più squadre la lotta al vertice: Bivongi (28), Vigor 1919 (27), Paghelia (26), Sambiase (25), Chiaravalle (24) e San Calogero Calimera (23) compongono il lungo treno verso la Promozione.

PRIMO TEMPO

0′ prima del fischio di inizio striscione e foto di squadra insieme per le due compagini, con maglia dedicata all’infortunato Carlo Gallo

6′ dopo aver vinto il contrasto con Fortuna, Ortolini a tu per tu con Simonetta calcia di poco a lato. Poco dopo il portiere di casa perde la palla pressato da un avversario, sfera che arriva così a Buccinà che prova ad indirizzare in porta ma Anello tra i giallorossi salva prima che l’arbitro fermi il gioco per il numero 1 di casa rimasto a terra

11′ cross dalla sinistra di Pelligino svirgolato dalla difesa biancoverde, pallone che arriva sui piedi di Angotti che a porta spalancata devia sul palo

18′ ci prova Leta da fuori area, Simonetta devia in corner

25′ Buccinà trova la conclusione balistica vincente che impatta la parte interna della traversa e supera poi la linea di porta, Ortolini ribadisce in rete su Simonetta con l’arbitro già indicante il centrocampo

33′ punizione di Pellegrino che supera la barriera e si insacca alla destra di Colosimo

35′ Fortuna entra duro su Buccinà su una palla in uscita davanti la panchina ospite, rosso diretto e tensione in campo nel capannello che ne segue tra giocatori. Mister Gallo inserisce Pilieci per Scarpino con Cincotta che scala a centrale di difesa in una sorta di 4-4-1

48′ Michienzi sulla sinistra semina la difesa ospite e rimette al centro dove Angotti di piatto trova il raddoppio per il Sambiase

SECONDO TEMPO

3′ Francesco Perri caparbio sulla corsia sinistra, Simonetta non si fa sorprendere sul suo palo

17′ Angotti trova la giocata sul fondo, si accentra e piazza il pallone all’angolino opposto per il tris giallorosso

21′ punizione di Leta a spiovere, Simonetta si fa trovare pronto respingendo alla sua destra

27′ intervento dell’assistenza sanitaria in favore di un tifoso della Vigor trasportato poi in ospedale dopo essere stato ferito da un petardo esploso nello stesso settore

41′ Ortolini prova la percussione centrale, palla a lato

46′ punizione in area di Foderaro, torre di Rizzuto per Giuseppe Scarpino che devia sopra la traversa

51′ Ortolini dalla distanza, palla a lato