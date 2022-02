CASTROVILLARI (3-5-2): Aiolfi; Strumbo, Mazzotti (30’pt Padin), Cinquegrana; Dibari (46’st Rotunno), Teyou (22’st Azzaro) Rosa Gastaldo, Trofo, Anzillotta; Carrozza (27’ Perri), Rodi (36’ Tripicchio).

A disposizione: Piga, Rota, Toziano, Pittari.

Allenatore: Marco Colle.

LAMEZIA TERME (4-3-3):

Lai; Amenta, Sabatino, Sirignano, Tipaldi (27’st Magnavita); Corapi (40’st Maimone), De Marco (12’ Terranova), Salandria; Bollino (35’ Miceli), Haberkon, Provazza (12’st Tringali).

A disposizione: Gentile, Bernardi, Rusescu, Schimmenti, Magnavita.

Allenatore: Salvatore Campilongo.

Marcatori: 6’pt Salandria, 30’ pt Provazza; 3’ st Rodi, 33’st Haberkon.

Arbitro: Vito Guerra di Venosa (Assistenti: Rinaldi di Policoro e Tragni di Matera).

Ammoniti: 45’pt Tipaldi, 18’ st Rosa Gastaldo, 27’st Strumbo, 35’st Amenta, 45’st Haberkon.

Rec: 4’ PT; 4’ ST.

Restituisce il 3-1 subito all’andata al “D’Ippolito” il Lamezia Terme al Castrovillari, rimanendo così in scia delle squadre di testa che però, in modalità diverse, non perdono campo (vincenti infatti Gelbison 3-1 a Licata, Acireale 2-0 a Rende, e Cavese in 3-4 in rimonta dopo il doppio svantaggio).

Alle pendici del Pollino dopo 6 minuti Salandria porta in vantaggio i gialloblu, che al 30′ raddoppiano con Provazza.

Ad inizio ripresa (3′) Rodi riapre la gara per i ragazzi di mister Colle, con doppia distanza ristabilita al 30′ da Haberkon.

La squadra del presidente Saladini rimane così in seconda posizione in coabitazione con la Cavese, a 5 lunghezze di distanza dalla Gelbison ed 1 punto in più dell’Acireale, mentre il Paternò pareggiando con il Troina sale a 34 punti in classifica con 7 lunghezze dal podio.

Domenica Lamezia Terme tra le mura amiche contro il Giarre, Cavese – Sancataldese, Acireale-Trapani, Gelbison – Biancavilla.

CRONACA

Primo tempo

6’ inserimento di Salandria che trafigge in diagonale Aiolfi.

7’ Castrovillari pericoloso e vicino al pareggio, il tentativo locale termina però a lato.

12’ Trofo ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina fuori.

22’ palla di Corapi in profondità per Bollino; cross di destro del 76 gialloblu per Haberkon che di testa manda alto.

28’ Pregevole combinazione al limite dell’area tra Provazza e Bollino, la palla arriva a Salandria che dal limite lascia partire il destro ma Aiolfi si supera.

30’ Servizio filtrante di Bollino per Provazza che si gira e punisce sul secondo palo il portiere locale.

36’ Teyou in diagonale sfiora il palo alla destra di Lai.

Secondo tempo

3’ Rodi con un lob morbido batte Lai e accorcia le distanze in contropiede

33’ Dopo un’azione insistita di Terranova, Valentin Haberkon recupera la palla vagante e segna il terzo gol gialloblu