Riscatta la sconfitta di mercoledì vincendo a Benevento il Basketball Lamezia

MIWA ENERGIA BENEVENTO – BASKETBALL LAMEZIA 72-86

(13-21, 34-40, 53-62)

MIWA ENERGIA BENEVENTO: Alunderis 16, Damiano, Laudando, Manisi 12. Massaro, Ordine 11, Papa 3, Rianna 12, Rusciano 8, Smorra10. Coach Parrillo.

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 1, Spasojevic 8, Monier 23, Tartamella 9, Terreni 19, Ferretti , Sakellariou 20, Giampà F , Miscimarra, Giampà G 6. Coach: Barilla.

Scontro tra le due seconde del girone (-4 dalla capolista Juve Caserta) vinto dal Basketball Lamezia che riscatta così la sconfitta subita mercoledì al Palasparti.

Ad inizio gara entrambe le squadre si trovano con rotazioni ridotte rispetto al roster tipo, con alcuni casi Covid nei padroni di casa e Ferretti presente in panchina per incoraggiare i compagni ma ancora non ripresosi dall’infortunio alla caviglia per i lametini.

Primo tentativo di allungo a metà primo quarto per i gialloblu (4-11), ma il coach dei padroni di casa ferma il gioco per ridisegnare le spaziature. Il copione non cambia nel corso del parziale, con il rientrante dopo il mercoledì di riposo precauzionale Tartamella a mettere a referto una tripla che vale il vantaggio in doppia cifra, ma sul finale di quarto Alunderis risponde da dietro l’arco riducendo lo svantaggio sul 13-21.

Partita che procede a strappi nel secondo quarto, Lamezia sempre avanti nel punteggio ma che trova in risposta i canestri di Manisi e compagni a rifarsi sotto. A metà parziale ospiti avanti per 22-30, e coach Barilla prova ad alternare gli effettivi per gestire al meglio le energie. Partita che si accende così anche con più tentativi dalla distanza, grazie ai quali Benevento riduce il gap a 2 lunghezze (30-32).

Sakellariou dà segni di ritorno alle prestazioni precedenti con una tripla dalla lunga distanza che risveglia i gialloblu, e con 1 su 2 dai liberi di Monier si va al riposo lungo sul 34-40.

Tiri sbagliati e palloni persi contraddistinguono il ritorno in campo delle due squadre, con due canestri da sotto di Terreni che segnano il 40-49 ed un nuovo time out per coach Parrillo.

Benevento rimane viva (48-54) con un paio di triple di Manisi e Smorra, e buona copertura sulla linea di passaggio avversaria. Dal -3 Benevento chiude però a -9 (53-62) per via di due triple di Terreni, non proprio la specialità della casa per l’italo brasiliano.

Padroni di casa che entrano non al meglio anche nell’ultimo quarto, con le fenici ad approfittarne (53-67) . Sul 58-69 per problemi al tabellone elettronico time out obbligato per le due squadre, con i gialloblu ad andare anche sul +14 ma padroni di casa che a 3 minuti dal termine cercano ancora di rientrare in gara. A 100 secondi dalla fine della gara il punteggio recita 69-77, con tecnico ed allontanamento per coach Parrillo: Monier segna 1 dei 2 liberi, percorso netto per Spasojevic dalla lunetta, Alunderis da sotto riporta lo svantaggio sotto i 10 punti, Monier sui liberi fa 2/2.

Sul 72-82 Lamezia in bonus e così si gioca sulla freddezza dalla linea della carità: Giuseppe Giampà sbaglia i 2 liberi, Tartamella non sbaglia i due giri a proprio favore fissando il risultato finale sul 72-86.

Domenica nuovo turno casalingo per i ragazzi di coach Barilla, con alle 19 avversario il Cercola.