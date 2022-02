Domani Ecosistem Lameziasoccer nuovamente in campo contro il Monreale

Tappe forzate per l’Ecosistem Lameziasoccer impegnata a recuperare le gare rinviate nel mese di gennaio.

Dopo la gara di sabato in trasferta sul campo del Montalto, gli orange tornano in campo domani pomeriggio per affrontare il Monreale.

La gara rinviata il 22 gennaio è valida per la prima giornata di ritorno e riallineerà la formazione lametina al resto della truppa, con sabato prossimo gli orange impegnati ancora in casa nel derby con il Casali del Manco.

Contro la formazione siciliana la formazione di Bebo Carrozza andrà alla caccia del decimo successo stagionale per riallungare sulle inseguitrici. L’Ecosistem è attualmente in testa a pari merito con il Canicattì che, grazie alla vittoria a tavolino assegnata dal giudice sportivo, ha agganciato momentaneamente la leadership.

Il pareggio di sabato nel secondo derby calabro stagionale ha rimesso in linea la formazione orange, anche se, evidentemente, le trasferte brevi pare che nuocciono ad un buon approccio alla gara e così Barbosa (autore di una doppietta) e compagni sono stati costretti ad inseguire, salvo poi mancare il sorpasso e chiudere la gara. Eccezionale però la reazione finale con la rete realizzata in un solo giro-palla con il quinto uomo che ha fissato il punteggio.

Non è comunque tempo di rimpianti perché gli impegni incombono e nel giro di un mese l’Ecosistem affronterà tutte le migliori del girone intermezzate dalla Coppa Italia, sempre con le prime della classe.

Imperativo dunque mettere in cascina i tre punti, nella gara contro il Monreale, per affrontare con più tranquillità il tour de force; ma per fare questo i lametini devono restare in campo molto più concentrati e pronti al sacrificio per evitare, o limitare al massino, i troppi errori dell’ultima esibizione.

Per la gara di domani pomeriggio, il mister lametino, recupererà Montesanti che ha scontato una giornata di squalifica e tornerà utile nelle rotazioni.

Per questo match che si giocherà al PalaSparti alle 17:30 la C.A.N. 5 dell’AIA ha designato per la direzione Marilena Catanese di Barcellona P.d.G. e Salvatore Ranieri di Soverato con al cronometro Francesco Saverio Mancuso.