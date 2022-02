Prima sconfitta stagionale per la Vigor 1919 (il ritiro della Vigor Lamezia aveva cancellato il precedente per 1-0) che riapre la corsa al vertice nel girone C di Prima Categoria, con anche ora il Sambiase nuovamente in corsa.

«Per quanto mi riguarda oggi ha vinto Lamezia Terme perché abbiamo dato vita ad un derby, tra due delle realtà più storiche che ci sono in Calabria, che quest’estate sembrava impossibile potersi ancora giocare», commenta il tecnico dei giallorossi, Paolo Gallo, «è stato fantastico vedere le tribune piene, per quanto possibile, da una parte e dall’altra, è stato un qualcosa di unico».

«Per quanto riguarda la partita io devo soltanto dire ai ragazzi che sono stati encomiabili e forse è anche poco. Giocare in 10 dal 35’ del primo tempo e battere una squadra che era imbattuta e prima in classifica e farlo in maniera meritata e netta è qualcosa di strepitoso», valuta l’ex attaccante, «secondo me il risultato è più che giusto. Non posso fare altro che ringraziare questi ragazzi e apprezzare quotidianamente il lavoro che fanno. Io li vedo ogni giorno, mi seguono e sono davvero orgoglioso di allenare questa squadra. Ora viene il bello. Ci mettere sotto sin da martedì perché il Sambiase c’è, ci devono rispettare tutti e vogliamo dire la nostra fino alla fine».

Ad una giornata dal termine del girone d’andata i giochi per il titolo di inverno infatti riguardano più compagini: Bivongi (28), Vigor 1919 (27), Parghelia (26) e Sambiase (25) sono le più dirette interessate.

Sabato in campo in casa Parghelia contro il Chiaravalle e Vigor 1919 contro il Real Pizzo, il giorno dopo Bivongi a Girifalco, Sambiase in casa del Prasar.