Torna in patria Ignacio Herrera dopo 182 minuti in 4 partite con il Lamezia Terme

Trova una nuova squadra anche Ignacio Herrera, ultimo degli elementi messi fuori rosa nel mercato di riparazione del Lamezia Terme.

Terminata dopo qualche mese e poco spazio l’avventura con la compagine gialloblu in serie D (182 minuti racimolati in 4 partite), l’attaccante cileno torna in patria.

Ieri l’ufficializzazione con l’A.C. Barnechea, società che milita nella Liga Chilena de Fútbol segunda División, la terza serie del calcio cileno.