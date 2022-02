Lamezia Terme domenica senza Armando Tipaldi contro il Giarre. Il terzino gialloblu ha infatti trovato la quinta ammonizione stagionale nella trasferta di Castrovillari, venendo così fermato per un turno dal giudice sportivo.

Più lunga la lista dei sanzionati per quanto riguarda invece la società siciliana, reduce da una vittoria casalinga contro l’Aversa “movimentata” a leggere il responso del giudice sportivo.

Stop per i dirigenti Fabio Arena «per essere entrato sul terreno di gioco pur non essendo inserito in distinta, e avere insultato i calciatori della squadra avversaria colpendo uno di essi con una manata al volto» fino al 1 marzo, e Giulio Nirelli «per essere entrato sul terreno di gioco durante un principio di rissa tra i calciatori, protestando con espressione irriguardosa e assumendo successivamente atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti di un calciatore avversario» fino al 22 febbraio.

Due turni in tribuna per l’allenatore Salvatore Pappalardo «per avere, nel corso dell’intervallo, spintonato un calciatore avversario», 3 per il giocatore Pasquale Porcaro «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto».