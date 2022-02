Per l’uso la palestra al piano terra della scuola media Pitagora autorizzate 3 società sportive sulle 4 richiedenti

L’avviso pubblico, con termine per presentare le domande scadute il 20 dicembre, per la concessione in uso temporaneo della palestra scolastica al piano terra della scuola media “Pitagora”, dopo due mesi ha una prima graduatoria parziale.

Delle sole 4 richieste avanzate, 3 sono state quelle ammesse (Asd F Basketball Lamezia punti 34, 2. Asd Next Atlas punti 32, 3. Asd Pallacanestro Lametina punti 31), mentre la A.S.D Circolo Scherma Lametino ammessa al sub-procedimento di soccorso istruttorio ai

sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in data 21/01/2022 , non ha ottemperato alla richiesta di integrazione documentale

«Dopo anni di attesa finalmente, ritorna fruibile per le numerose associazioni sportive, una palestra, luogo per eccellenza di vitalità culturale quale cornice dello sport e dunque, della umana condivisione», annuncia l‘Amministrazione Comunale, «con meticolosità, sono state esaminate le istanze pervenute all’ente, e selezionate le realtà sportive idonee a poter usufruire della palestra scolastica, in piena sinergia con la dirigente, Teresa Bevilacqua. Se pur ancora con una graduatoria provvisoria, da oggi, alcune società sportive, sempre nell’osservanza delle norme anti Covid, adottando tutte le misure di sanificazione nella tutela di alunni e atleti, potranno godere di un nuovo e tanto atteso spazio, per garantire lo svolgimento delle necessarie attività fisiche in sicurezza».

La stessa nota parla di «uno spiraglio di riapertura si intravede all’orizzonte grazie al lavoro instancabile svolto negli uffici, nonostante le numerose criticità in essere, e grazie al profondo spirito di collaborazione e paziente attesa delle società sportive, che sono riuscite a trasformare in campo da gioco ogni angolo della città pur di continuare a garantire, soprattutto ai più piccoli, la pratica sportiva, occasione di crescita fisica e mentale».

Si assicura che «la Giunta Mascaro, unitamente ai consiglieri comunali, nel ringraziare dipendenti e dirigenti per l’impegno profuso, continuerà a lavorare per programmare una linea di operatività che avrà come prioritario il ritorno alla fruibilità delle strutture sportive e degli immobili comunali, sempre nel massimo rispetto degli iter di sicurezza strutturale e trasparenza amministrativa». Magari iniziando con il pubblicare l’elenco dei beni comunali, attualmente fermo all’aggiornamento del 2013, il cui censimento era stato appaltato all’esterno.