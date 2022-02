Domenica il campionato regionale di corsa campestre presso la tenuta Statti

In programma domenica a Lamezia Terme il campionato regionale di corsa campestre, promosso dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green” con il patrocinio della federazione italiana di atletica (FIDAL) Comitato Regionale Calabria, Libertas e Unione Nazionale Veterani dello Sport.

La manifestazione podistica si svolgerà tra i secolari uliveti dell’azienda Statti, location che offrirà agli atleti provenienti da tutta la Calabria l’opportunità di correre godendo la visione di un patrimonio naturalistico d’eccezione, espressione dell’autentica tradizione agricola della piana lametina, a contatto con la natura, nel segno dell’unione tra tradizione e innovazione.

Il campionato di società Cross di questa edizione è una fase unica regionale della manifestazione competitiva di corsa campestre per le categorie Master, Juniores, Allievi, Esordienti, Ragazzi e Cadetti, e servirà per aggiudicare il titolo di titolo di campione regionale di società e campionati regionali individuali. Il ritrovo degli atleti è previsto per le 9 di domenica mattina con partenza della prima gara alle 10.10.

La gara si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-Covid, come previsto dai disciplinari della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalle disposizioni governative attualmente in vigore