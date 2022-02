Due movimenti in entrata ed uno in uscita per la Vigor 1919

Asse di mercato con il Real Pizzo, avversario sabato dei biancoverdi, per la Vigor 1919 che comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Salvatore Sisca, classe ’84 proveniente dalla società vibonese (e che nel girone di andata aveva giocato con la Vigor Lamezia), che si ringrazia per la collaborazione, e dell’esterno offensivo Andrea Primerano, classe ’00.

La società informa altresì di aver ceduto al Real Pizzo l’attaccante Antonio Perri. A quest’ultimo va il ringraziamento per il contributo fornito in biancoverde e i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera.