ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Capuano, Calendi, Ferreira, Marin, Fakaros, De Sarro, Perri, Angotti, Arzente, Villagra. All. Giorgi

CUS COSENZA: Fumo, Postorino, Stuppino, Merante, Arcuri, Galatà, De Cesare, Aprile. All. Postorino

Goleada della Royal Team Lamezia nella semifinale di accesso alle final four di Coppa Italia di calcio a 5 femminile Serie A2.

La squadra biancoverde aveva di fronte a sé il Cus Cosenza, terza classificata al termine del girone d’andata di campionato. Royal in formazione tipo, cosentine che devono fare a meno di Fragola e con poche rotazioni a disposizione.

Primi minuti di studio, la Royal è più propositiva ma poco incisiva sotto porta.

Al 4’16 le ragazze di mister Giorgi si portano in vantaggio con De Sarro, brava a finalizzare un’ottima triangolazione tra Capuano e Marin.

Continua ad attaccare la Royal, gli sforzi vengono premiati al 10’41 con un’azione personale di Ferreira che con un sinistro sotto la traversa batte Fumo.

Dopo tre minuti è ancora De Sarro a trovare il gol con un preciso diagonale su servizio di Ferreira.

Il quarto gol è ad opera di Calendi al 14’16, la giocatrice lametina è brava a ribadire in rete dopo il palo preso da Villagra.

La Royal è inarrestabile, ancora Calendi a rete al 5’26 su azione personale. Il suo sinistro è chirurgico e trafigge Fumo. Finisce il primo tempo, 5-0 il risultato parziale.

Dopo 90 secondi dell’inizio della ripresa è Calendi, incontenibile, a portare a sei le marcature per la Royal: raccoglie palla su corner di Ferreira e calcia di prima intenzione battendo il portiere ospite.

E’ assedio biancoverde, stavolta è Ferreira che al 22’40 riceve un invito da fallo laterale e indisturbata segna la rete del 7-0.

Subito dopo la giocatrice brasiliana subisce un brutto fallo da Arcuri ed è costretta ad uscire. Ma c’è solo una squadra in campo, mister Giorgi fa entrare anche Perri e Arzente.

Al 28’11 Calendi su una ripartenza trova il guizzo vincente: 8-0.

Al 33’07 è Marin a mettere il suo sigillo sulla partita. Su azione di calcio d’angolo riceve palla da Villagra e a pochi passi mette in rete.

A 1’26 dalla fine è Villagra a trovare la gioia personale dopo un bel triangolo con Perri, 10 a 0 per le lametine.

Partita superba per la Royal Team che non concede spazi alle avversarie, travolgendole e riscattando così il brutto pareggio di un mese fa sul campo del Cus Cosenza, che per dimensioni non è ideale per il gioco biancoverde. Unico rammarico, l’infortunio di Ferreira che potrebbe costare caro per il proseguo del campionato.