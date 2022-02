A fine mercato il Lamezia Terme firma il difensore Nicolas Nallo

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Nicolas Nallo.

Difensore nato a Fondi nel 2002, Nallo è un centrale duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli della difesa. Si forma nei settori giovanili di Racing Fondi, Latina, Frosinone e Ternana. Nella stagione 2018/2019 firma per il Rieti, che lo fa esordire in serie C. Viene successivamente ingaggiato dal Cjarlins Muzane (8 presenze), mentre ha iniziato la stagione in corso nel Brindisi (5 presenze), dopo una breve esperienza nel San Luca. A dicembre l’approdo alla Luparense, due mesi dopo il trasferimento in Calabria.

Ecco le sue prime dichiarazione da calciatore del Lamezia Terme: “Sono entusiasta di questa nuova sfida! Il Lamezia è un club solido e molto organizzato, sono felice di poter giocare per questi colori”.