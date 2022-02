“A Cassano ci faremo trovare pronti”

Domani al via la diciottesima giornata di campionato, con la Promosport che troverà il Cassano ad attenderla tra le mura dello Stadio comunale “Pietro Toscano”.

Lo scontro di andata si è concluso con il risultato finale di 1-1, mentre nella scorsa giornata i biancoazzurri hanno superato il Trebisacce per 2-0, mentre la compagine cosentina è reduce dal pareggio con il V.E Rende.

La classifica vede la Promosport in vetta a quota 50 punti, la squadra di mister Burgo, invece, occupa la settima posizione a quota 30 punti.

Per l’occasione è intervenuto il preparatore atletico Massimo Morelli: «domenica andremo ad affrontare una squadra che sta vivendo un lungo periodo da imbattuta. È una squadra molto compatta, formata da molti ragazzi stranieri che sono in Italia facendo sacrifici e che danno tutto in campo. Sono allenati da Burgo che è riuscito a compattare il gruppo e a farli giocare in modo intenso. Noi non possiamo abbassare la guardia perché non vogliamo lasciare niente al caso, pertanto in settimana abbiamo tenuto il gruppo in tensione. I ragazzi si sono messi tutti a disposizione con grande intensità. Come sempre abbiamo preparato la partita sia a livello tattico sia fisico. Ci faremo trovare pronti».