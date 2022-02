Dal Basketball Lamezia in prestito 6 giovani fenici alla formazione femminile della US Catanzaro Centro

Il Basketball Lamezia cede in prestito 6 giovani fenici alla formazione femminile della US Catanzaro Centro Basketball, militante in serie B.

Importante operazione per entrambe le società: da una parte il Catanzaro può allungare il proprio roster con delle giovani e promettenti atlete; dall’altra il Basketball Lamezia offre un esperienza per poter far maturare le proprie ragazze in un ambiente competitivo, e poter cosi debuttare in una serie di alto livello, quale è la serie B.

Un’ondata di lametinità, classe 2007/08 tra le fila catanzaresi, dopo che Francesca Isabella, grande cestista lametina, ha lasciato la formazione la scorsa stagione. La società gialloblu a breve annuncerà un’importante novità con la riapertura delle attività di minibasket, in imminente arrivo.