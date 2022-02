Turno sulla carta favorevole al Lamezia Terme quello casalingo contro il Giarre penultimo in classifica, ma mister Campilongo ammonisce: «in un campionato come questo nessuna partita è facile. Dobbiamo continuare nel nostro cammino di crescita, sia sul piano dei risultati che del gioco. Bisogna proseguire su questa strada, giocare in casa non ci deve far abbassare la guarda. Il Giarre visto nelle ultime gare ha dimostrato di avere buone idee di calcio, non ci dobbiamo fidare della classifica e prendere la partita sottogamba ma tenere alta l’attenzione e la concentrazione».

Dopo due vittorie in fila i gialloblu cercano la giusta continuità per rimanere agganciati al treno promozione, attendendo che anche le dirette avversarie recuperino le gare attualmente non disputate con primo scontro diretto previsto in trasferta a Vallo della Lucania, e si torna quindi a discutere dell’aspetto mentale con il tecnico campano: «dobbiamo fare il nostro percorso, il che vuol dire vincere ma anche convincere. Pensiamo al nostro cammino, approfittando di eventuali passi falsi degli avversari ma essendo consapevoli che dipenderà in primis da noi. Le vittorie fanno aumentare l’autostima, pensare a noi stessi e guardare avanti perché prima dello scontro diretto con la Gelbison avremo altre 3 sfide da affrontare».

Sul piano prettamente tattico il Lamezia rimane fedele al modulo con cui si è iniziata la stagione, anche dopo l’alternarsi di 3 tecnici diversi, con atteggiamenti diversi però ed anche aggiustamenti in corso d’opera. «A volte giocare con un 4-3-3 ti porta a non coprire al meglio l’ampiezza del campo, per questo nelle ultime uscite tra far rifiatare qualcuno e cercare di essere più accorti abbiamo optato per scelte nei cambi che vedevano una parvenza di 3-5-2» spiega Campilongo.

Giovedì nel frattempo si è chiuso il mercato di riparazione dei dilettanti, movimenti che secondo il tecnico dei gialloblu hanno visto atteggiamenti diversi nelle contendenti di testa: «la Gelbison si era mossa molto prima per effettuare determinati correttivi, la Cavese ha effettuato dei cambi tra buoni giocatori. Noi abbiamo inizialmente rimesso in sesto la forma fisica, trovato un assetto definito anche tattico. Non mi sento inferiore come rosa alle nostre dirette concorrenti, non abbiamo effettuato movimenti di mercato se non per migliorare in alcune zone del campo numericamente e qualitativamente, non ci si è mossi solo per fare mercato».

Su 37 giocatori alternati da inizio stagione, in 15 diversi sono andati a segno con i gialloblu, una grande varietà di marcatori su 31 reti messe a segno che così focalizza l’attenzione sull’attacco. Secondo Campilongo «non sempre non avere un principale terminale offensivo e mandare in rete più elementi è un elemento negativo. Siamo riusciti a sistemare la fase difensiva in alcuni aspetti, stiamo anche concretizzando meglio alcune occasioni su giocate provate in allenamento».