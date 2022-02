Pareggio nel derby contro Casali del Manco e vantaggio in testa risicato per l’Ecosistem Lameziasoccer

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – CASALI DEL MANCO 2-2

Marcatori: 1T 01’37” Barbosa (Aut) 2T 08’28” Rovito 10’50” D’Amato 16’42” Deodato (r)

Ecosistem Lameziasoccer: Pardal, Barbosa, Regner, Patamia, D’Amato, Zerbo, Mantuano, De Masi, Deodato, Caffarelli, Montesanti, Gagliardi. Allenatore: Bebo Carrozza

Casali del Manco: Cuconato, Rovito, Gerbasi, Fortino, Perri, Rota, Leonetti, Gervasi, Occhiuto, Potestio, De Rose. Allenatore: De Marchi

Arbitri: Salvatore Pagano di Catania e Cristoforo Corsini di Taranto. Cronometro: Giovanna Zubba

Ancora un pareggio nei derby per l’Ecosistem Lameziasoccer, che non riesce ad esprimersi come nella prima parte della stagione e dilapida un consistente vantaggio nei confronti delle dirette avversarie.

I lametini sono ora incalzati ad un solo punto dal Canicattì ed a 3 dal Palermo; certo ancora il campionato e lungo ma da diverse partite la squadra di Carrozza non riesce più ad esprimersi al meglio e sbaglia l’impossibile.

Un’inversione di rotta che deve essere repentina visto che gli orange nelle prossime quattro gare affronteranno le tre squadre che seguono in classifica.

Al Palasparti questo pomeriggio si è ripetuto quanto successo all’andata; ospiti avanti sul 2-0 e padroni di casa che recuperano per impattare la gara. Una gara maschia con tantissime occasioni e troppo nervosismo sul parquet con contesta anche la direzione di gara.

Sicuramente ci si aspettava una gara difficile e proprio per questo ci voleva una gara maiuscola, invece fin dall’inizio gli orange hanno sbagliato le misure facendosi imbrigliare da Rovito e compagni. Sicuramente meglio la parte finale della gara, dopo il 2-0 ospite quando la squadra ha cominciato mettere sul parquet più grinta e voglia di recuperare. Il Casali del Manco dopo aver fermato il Città di Palermo stava per fare il colpaccio anche contro i lametini grazie ad una difesa molto stretta ed ermetica con un Cuconato in gran serata.

Una gara in salita con il vantaggio ospite arrivato prestissimo grazie ad un’autorete di Barbosa, che si è trovato praticamente un pallone addosso davanti alla porta, messo da Fortino, e non è riuscito ad evitare l’impatto con la palla che beffava Pardal. A metà del secondo il raddoppio di Rovito sembrava aver chiuso la pratica ma la reazione degli orange non è tardata e D’Amato riportava sotto i suoi nel giro di due minuti e mezzo. Pardal veniva espulso e gli orange dovevano stringere i denti per non subire la terza reta; alla fine dei due minuti con l’uomo in meno arrivava la rete del pareggio: tiro di rigore per un’entrata con i piedi di Cuconato su Mantuano davanti alla porta. Capitan Deodato trasformava impattando il punteggio a 3’ 3 18” dal termine.

A questo punto ci tentava pure l’Ecosistem di vincere la gara, e sarebbe stato clamoroso, ma non c’era nulla da fare.