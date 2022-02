Saranno gli 319 atleti domani a Lamezia per il campionato regionale di corsa campestre

Tutto pronto per il campionato regionale di corsa campestre, in programma domani a Lamezia Terme tra i secolari uliveti dell’azienda “Statti”. Numeri straordinari quelli raggiunti per la manifestazione podistica promossa dalla federazione italiana di atletica (FIDAL) e dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green: arriveranno domani a Lamezia 319 atleti provenienti da tutta la Calabria.

“Un numero di iscritti che oserei definire storico tra le competizioni agonistiche in Calabria – dichiara il presidente della Nicholas Green Pietro Gatto – un risultato che ci gratifica e ci impegna ad offrire il meglio agli atleti che arriveranno da tutta la Calabria in termini di sicurezza, accoglienza, servizi qualificati. Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti per una domenica nel segno dello sport e del benessere, nel panorama naturalistico suggestivo della nostra piana”.

I 319 iscritti sono suddivisi per le seguenti categorie: 22 iscritti per le categorie Senior/Promesse maschile 10 km; 2 iscritti Juniores Maschile 6 km: 9 iscritti Allievi maschile 4 Km; 8 iscritti Senior /Promesse femminile 6 km; 3 iscritti Juniores femminile 4 km; 6 iscritti allievi femminile 4 km; 13 iscritti cadetti maschile 3 km; 6 iscritti cadetti femminile 2 km; 8 iscritti ragazzi maschile 1,2 km; 4 iscritti ragazze femminile 1,2 Km; 17 iscritti esordienti 10 Maschile/Femminile 800 m; 13 iscritti esordienti O8 maschile/femminile 500 m; 20 iscritti esordienti O5 maschile/femminile 300 m; 5 iscritti per il CRI assoluti Senior/Promesse Maschile/Femminile 3 km Cross Corto.

Per le gare valide solo per il campionato di società master: 118 iscritti master uomini da Sm35 a Sm55 6km; 32 iscritti Master Uomini da SM60 ed oltre 4km; 25 iscritti Master Donne da SF35 a SF55 4 km; 2 iscritti Master Donne da SF60 ad oltre 3km

Ritrovo degli atleti alle 9.10 con partenza della prima gara alle 10. La gara si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-Covid, come previsto dai disciplinari della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalle disposizioni governative attualmente in vigore