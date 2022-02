“Ci è mancata la stoccata negli ultimi 16 metri, atteggiamento migliore nel secondo tempo”

Un pareggio che, complice i risultati delle altre sfidanti al salto nei professionisti, ha il sapore di una sconfitta per il Lamezia Terme, con lo 0-0 casalingo contro il Giarre che fa scivolare la compagine gialloblu al quarto posto a 42 punti, ma con una partita in più rispetto ad Acireale (43), Cavese (44) e Gelbison (49).

«C’è delusione per il risultato, siamo stati un po’ meno lucidi del solito, non riuscendo ad accorciare le distanze tra i reparti. Loro sono stati bravi a spostarsi con i due mediani, cambiando modulo abbiamo un po’ meglio gestito anche se non abbiamo creato tanto nel primo tempo», analizza mister Campilongo, «nella ripresa abbiamo dovuto affrontare un avversario tutto chiuso in difesa e che badava a far passare il tempo giocando il meno possibile. Ci è mancata la stoccata negli ultimi 16 metri, di certo abbiamo avuto un atteggiamento migliore nel secondo che nel primo tempo».

Un maggiore possesso palla ma anche ben pochi pericoli dalla parte del portiere ospite, aspetto che viene così spiegato da Campilongo: «non abbiamo trovato la giusta brillantezza né le sfide nell’1 contro 1, una difficoltà che nella ripresa è aumentata nella ripresa con loro a chiudersi in ogni zona del campo. Senza la giocata del singolo queste partite non si sbloccano».

Rispetto ad altre gare del genere non è arrivata la scossa neanche dai cambi in corso d’opera: «Umbaca e Provazza sugli esterni potevano dare qualcosa in più, ma se Ciccio ha fatto bene non è coinciso con conclusioni ma con solo palle in mezzo senza reali pericoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo a tenere loro chiusi nella metà campo, ma anche poca fortuna sugli episodi capitati a Bollino e Rusescu, almeno uno poteva essere rigore».

Seconda metà di gara a trazione molto offensiva, ma risultato che non si è sbloccato dallo 0-0, evitando eventuali pericoli o beffe in ripartenza. «Quando giochi con più attaccanti può accadere di concedere qualcosa in più, non è stato un cambio che ha portato grossi frutti», ammette Campilongo, non preoccupandosi per alcuni fischi che hanno salutato il triplice fischio: «che il pubblico in casa rumoreggi dopo qualche sbaglio di troppo ci sta, non è stata una ripresa magari bella anche perché l’avversario non badava a giocare a calcio ma solo a mantenere la rete inviolata».

Continua anche il periodo poco felice sulle situazioni da fermo, con almeno due calci di punizione finiti sulla barriera ad opera di Corapi: «in allenamento su calcio di punizione andiamo molto meglio, forse alcune situazioni possono essere gestite meglio sia da fermo che negli inserimenti sui calci d’angolo. Altre squadre ci hanno vinto campionati con situazioni di questo tipo».

Poco tempo per rimuginare, visto che mercoledì si tornerà in campo a Licata contro il secondo miglior attacco del girone: «non molleremo fino alle fine, sappiamo le difficoltà di questo campionato, ma già mercoledì si torna in campo e non possiamo pensare ad una situazione di classifica che si è fatta sicuramente più difficile. Il Licata ha uno dei miglioro attacco del girone, una difesa a 5 ed una coppia di attacco veloce, per questo prevedo un’altra gara complicata».

Mercoledì turno di riposo per la Gelbison (il 2 marzo il recupero della gara con il Trapani, tre giorni dopo aver ospitato il Lamezia a Vallo della Lucania), Acireale in casa della Polisportiva Santa Maria, Cavese a Giarre.