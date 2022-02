Gara da dimenticare per la Promosport sconfitta 3-0 a Cassano

NSD Promosport: Mercuri (Brunazzo 1’st), Perri, Schirripa, Casella, Barnofsky, Villella, Melina (Morabito 1’st), Scozzafava Mandarano (Azzinnaro 17’st) Lorecchio (Colosimo 1’st), Perciamontani. A disp: Porpora, De Fazio, Alfano, Crapella, Ventura. All. Morelli

Cassano: Narvez, Lanciano, Armentano (Caldentey 30’st), Munoz, Yaya, Savignon, Ruggeri (Pirillo 35’st), Cruscomagno (Graziadio 43’st), Alonso, D’Amico, Ferracci. A disp: Dzemaili, Graziadio, Praino, Casella, Marzella D, Marzella M, Roberti. All. Burgo

Dopo una lunga striscia di risultati utili riassapora l’amaro gusto della sconfitta la Promosport.

I bianco azzurri non riescono a proseguire l’ottima scia di vittorie che li ha visti imbattuti per ben 18 giornate e cede il passo per 3-0 sull’ostico campo del Cassano.

La Promosport continua a confermarsi in vetta a quota 50 punti, con il Villaggio Europa Rende vincente e ora a -7 come diretta inseguitrice.

La partita si apre con un’ottima occasione per la Promosport: dopo 1’ dal fischio d’inizio, Percia Montani a tu per tu con il portiere avversario non riesce a trovare il tiro vincente e spedisce la palla al lato della porta. All 8’ Cruscomagno sigla la rete del vantaggio e dopo appena 4’ realizza il goal del raddoppio.

Alla mezz’ora della prima frazione di gioco, la Promosport si ritrova non solo in svantaggio ma anche in minoranza numerica: Barnofsky reclama un fallo laterale non assegnato dal guardalinee, per il direttore di gioco le proteste sono eccessive e non ci pensa due volte ad estrarre il cartellino rosso. Un episodio che contribuisce a rendere la partita ancora più insidiosa, tant’è che cominciano a susseguirsi una serie di ammonizioni.

Nella ripresa mister Morelli si presenta con una formazione differente: a difendere i pali Brunazzo al posto di Mercuri, dà spazio a Morabito centrale con Colosimo e Percia Montani esterni. Tuttavia, le sorti della partita non sembrano cambiare, i bianco azzurri non riescono a creare azioni pericolose e ad accorciare le distanze; ne approfitta la squadra di casa che con una buona azione in ripartenza sigla la rete del 3-0.

Da martedì si ritorna a lavorare in vista dei prossimi impegni, domenica 20 febbraio i bianco azzurri avranno l’opportunità di rifarsi nella gara interna con lo Scandale.