Testa del girone raggiunta per il Basketball Lamezia battendo il Cercola in una gara complicata

BASKETBALL LAMEZIA – PALLACANESTRO CERCOLA 79-57.

(19-14, 36-31, 55-46)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 16, Malvaso, Monier 8, Tartamella 7, Miscimarra, Sakellariou 20, Ferretti 3, Giampà G 6, Conti, Romeo 5, Giampà F 2, Terreni 21. Coach: Barilla.

PALLACANESTRO CERCOLA: Morra 14, Verde, Gasparro, Cotena 4, Scognamiglio 21, De Luca, Hauber 4, De Rosa 8, Fiore 6, D’Ambrosio , Aorta . Coach Caprio.

Vince una gara complessa per l’andamento avuto il Basketball Lamezia, che avendo meglio al Palasparti sul Cercola raggiunge al primo posto del girone calabro campano di C Gold la Juve Caserta.

Prime emozioni con stoppata di Spasojevic e contropiede condotto da Monier (11-7) e tentativo di distanziamento che arriva a +8 come massimo vantaggio, e rimonta ospite fermata sul 19-14.

Due liberi di Spasojevic siglano il nuovo massimo vantaggio (27-16), Cercola in fase offensiva ha sostanzialmente due sole bocche di fuoco (Morra e Scognamiglio realizzano 19 dei 21 punti effettuati) e trova in rapida successione un tecnico di De Rosa (che poi si sblocca da 3 nell’azione successiva) e poi alla panchina che però risveglia gli ospiti (31-26).

A 100 secondi dall’intervallo risultato in bilico (32-30), Spasojevic da 3 allunga (35-31) e Ferretti chiude con 1 libero su 2 il quarto.

Terzo periodo che si apre con il Lamezia nuovamente sul +10, ma anche con l’infortunio per Ferretti (appena rientrato tra i disponibili, nuovamente problemi alla caviglia dopo un rimbalzo contestato ma senza fischio ottenuto per il fallo subito sotto canestro). Sale l’intensità in campo, gli arbitri cercano di smorzare con qualche tecnico le proteste anche a muso duro tra giocatori.

Due iberi di Francesco Giampà siglano il 49-36 a metà parziale, ma continuano i contrasti duri tra sanzionati e non. Cercola sceglie di riempire l’area in difesa, Lamezia non trova continuità dalla lunga distanza, con però 10 punti di distacco nell’ultimo minuto in favore delle fenici.

Miscimarra e Francesco Giampà sbagliano due triple, Fiore realizza 4 liberi, ma è di Romeo la conclusione da dietro l’arco che sigla il 55-46 con cui si va all’ultimo riposo.

A metà ultimo quarto time out della formazione ospite in svantaggio (65-52), un minuto dopo seconda sospensione dopo un fallo antisportivo che porta Terreni ai liberi (71-55).

Ultimi due minuti con spazio anche agli elementi in panchina (77-55) con per i gialloblu in campo così anche Miscimarra, Malvaso e Francesco Giampà, e Lamezia che guadagna la testa del girone vincendo per 79-57