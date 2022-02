Vittoria per 4-0 della Promosport Women nella gara di andata della semifinale di Coppa

Promosport Women: Rispoli, De Marco (45’ st Zappoli), Di Cello, Stranieri, Criseo, Mancuso, Tibullo (2’ st De Leonardo), Colonna (2’ st Giudice), Gigliotti (10’ Meduri, 2’ st Cognetto), Gattuso, Cardamone. A disposizione: Bajrajtari, Miceli, Farrel, Zanfino. Allenatore: Crupi

Borgo Grecanico: Pugliese, Denaro, Taverniti, Sorrenti, Cartiere, Meduri, Crea, Abate, Marulla, Agostino, Lizzi. A disposizione: Procopio, Geremia, Taria, Manganaro, Zinnato. Allenatore: Cormaci

Marcatori: 43’pt Gattuso, 25’ st Gattuso, 40’ st Giudice, 43’ st Cardamone

Ammoniti: Meduri (B)

La Promosport Women di mister Giovanni Crupi si impone 4-0 a Ginepri sul Borgo Grecanico nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Calabria.

Dichiara mister Crupi a fine gara: “La vittoria di oggi tutta la Promosport Women la dedica al nostro Presidentissimo Angelo Folino e al nostro Direttore Generale Antonio Caroleo per quello che quotidianamente ci danno e per aver creato un progetto che guarda al futuro. Non inganni però il risultato. Il Borgo Grecanico è una squadra tosta, venuta al Campo Sportivo di Ginepri per giocare una gara fatta di contenimento e ripartenza. Avevamo preparato la partita nel modo in cui la abbiamo giocata ma non concretizzando nel primo tempo tutte le occasioni create. Nel secondo tempo ci siamo ricompattati sfruttando in modo positivo tutte le azioni create sotto porta. Voglio sottolineare la buona prova di chi scende in campo da titolare e di chi subentra, soprattutto queste ultime nel calcio moderno sono determinanti. Adesso testa al ritorno di domenica prossima”.