In totale 319 atleti partecipanti, dai promozionali di 5 anni agli over 70, per il campionato regionale di corsa campestre

In totale 319 atleti partecipanti, dai promozionali di 5 anni agli over 70 maschili e femminili; oltre 30 associazioni sportivo-dilettantistiche da tutta la Calabria; oltre 20 realtà associazionistiche lametine coinvolte, dal mondo del sociale, allo sport e alla cultura.

Questi i numeri del campionato regionale di corsa campestre che si è svolto domenica scorsa tra i secolari uliveti dell’azienda lametina “Statti”, promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dall’associazione sportivo-dilettantistica “Nicholas Green”. Un gara di importanza strategica, che ha consentito di aggiudicare il titolo di campione regionale individuale di corsa campestre.

Il comitato regionale calabrese della FIDAL era rappresentato ai massimi livelli dal presidente Enzo Caira, dal presidente onorario Piero Mirabelli, dal vice presidente Santino Mineo, dal consigliere regionale Totò Cardamone, dal responsabile del settore stampa e pubbliche relazioni Carmelo Sanzi, dal responsabile tecnico alle gare Pino Pignata e dal gruppo giudici di gara.

Numerose le realtà dell’associazionismo e del terzo settore coinvolte, grazie a una preparazione e un lavoro di squadra coordinato dal presidente della “Nicholas Green” Pietro Gatto. Presenti, insieme ai volontari delle diverse associazioni, il presidente regionale dell’Ente Promozione allo Sport Libertas Sport Santino Mineo, il segretario regionale dell’ente promozione allo sport CSEN Sergio Servidone, il maestro Lino Piricò, il vicepresidente della Violetta Club Francesco Molinaro, il presidente AVIS Lamezia Terme Pina Abramo, il presidente dell’Associazione Italiana Donatori Organi (AIDO) Gruppo intercomunale “Letizia Senese” Sebastiano Senese, il presidente dell’associazione “Calabria Cardioprotetta” Alfredo Latelli, il presidente del Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto Carmelo Marzano, il presidente della sezione regionale della Società Italiana Promozione della Salute Giuseppe Furgiuele, la presidente onoraria della sezione di Falerna dell’Unione Veterani dello Sport (UNVS) Caterina Bortolusso e gli attuali presidente e vicepresidente Luigi Talarico e Aldo Puja, il presidente della sezione di Lamezia Terme Giovanni Cimino. Presenti, in rappresentanza del Comune di Lamezia Terme, il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore allo sport Luisa Vaccaro.

A garantire il rispetto dei protocolli di Safety & Security & Covid19 per tutta la durata della manifestazione, i volontari dell’associazione di Protezione Civile “Radio Club Lamezia Cb”. La Croce Rossa Italiana ha partecipato con 5 volontari ed 1 ambulanza, coordinati dai medici di gara Anna Stocco del Pronto Soccorso e dalla dottoressa cardiologa Rosamaria Montesanti dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Anche la sezione lametina dell’Avis ha partecipato con 5 volontari.

Dal presidente dell’associazione “Nicholas Green” un particolare ringraziamento “ai volontari che si sono occupati per due intere giornate all’allestimento dell’area di gara, delle diverse fasi logistiche e organizzative e della comunicazione. Grazie all’azienda “Statti” che ha consentito a oltre 300 atleti da tutta la Calabria di gareggiare in una location di grande valore naturalistico, espressione della migliore tradizione agricola e imprenditoriale lametina. Grazie a tutte le aziende sponsor che ci hanno supportato dimostrando ancora una volta di credere nello straordinario fattore di crescita sociale e cultura della sana pratica sportiva. L’appuntamento è a maggio con la “Panoramica di Primavera” per la quale abbiamo già mosso i primi passi, sempre nel segno dello sport e dello stare insieme”

Di seguito i risultati della prova Unica del Campionato Regionale Individuale e di Società FIDAL di Corsa Campestre:

Classifiche per categoria