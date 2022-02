Varata la nuova consulta dello sport del Comune di Lamezia Terme

In attesa che il Comune pubblichi le tariffe di uso valide dalla prossima stagione agonistica per quanto riguarda gli impianti sportivi attualmente aperti, in quarta commissione indicati dai consiglieri comunali i nomi della consulta dello sport, che vedrà 6 donne oltre alla presidente della commissione (Maria Grandinetti) e l’assessore al ramo (Luisa Vaccaro), e come membri di diritto i rappresenanti di Coni, ufficio scolatico regionale e Special Olympics.

Rappresentate varie discipline sportive, con possibile confronto sul nuovo bando di gestione che dovrebbe andare in affidamento da dopo giugno sia per gli impianti comunali già attivi che per il nuovo palasport da avviare entro fine anno.

La consulta sarà composta da: