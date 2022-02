Il primo gol su azione di Rusescu regala i 3 punti al Lamezia Terme sul campo del Licata

LICATA (3-5-2): Truppo; Calaiò, Brunetti, Orlando (40’st Souarè); Mazzamuto (25’st Giordano), Currò (32’st Ficarra), Candiano (19’st Gueye), Caccetta (40’st Aprile), Cappello; Minacori, Samake. A disp.: Moschella, Rubino, Bertella, Lanza, Saito. All. Romano.

LAMEZIA (4-3-3): Lai; Miliziano, Sirignano, Sabatino, Tripaldi; Maimone, Corapi (9’pt Salandria), Tringali (20’st Schimmenti); Bollino (20’st Da Dalt), Rusescu (32’st Haberkon), Umbaca (12’st Terranova). A disp.: Gentile, Miceli, Amenta, De Marco. All. Campilongo.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia (assistenti Rastelli di Ostia Lido e Jorgji di Albano Laziale).

MARCATORI: 42’pt Rusescu

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 25’pt Cappello per doppia ammonizione

Ammoniti: Currò, Tringali

Angoli: 8-6. Rec: 2’pt, 4’st

Vittoria di misura per il Lamezia Terme a Licata, 3 punti che riscattano il pareggio casalingo di domenica contro il Giarre che di contro battendo la Cavese regala una gioia ai gialloblu di mister Campilongo,

Non pochi i contrasti persi in mezzo al campo, fraseggio tra gli attaccanti spesso inefficace nel primo tempo per Rusescu e compagni, che giocano un tempo e mezzo con l’uomo in più (espulsione di Cappello per somma di ammonizioni al 25′) ma che avevano dovuto già dopo 10 minuti fare a meno di Corapi.

Ripresa con almeno una grossa occasione per parte (palo di Sabatino, salvataggio di Lai), con il Lamezia Terme che ancora non riesce a fare il salto di qualità nel gioco e gestione per poter ambire a trovare la continuità che servirà per ambire alla vetta.

Umbaca e compagni ora sono terzi con un punto di svantaggio sull’Acireale (vincente 2-1 in casa della Polisportiva Santa Maria) e 1 lunghezza in più della Cavese, mentre la capolista Gelbison ha un +4 che però è virtuale avendo già riposato e con il recupero contro il Trapani fissato il 2 marzo (ovvero appena dopo la trasferta dei lametini a Vallo della Lucania).

Nel prossimo turno domenica turni casalinghi per Cavese contro il Troina, Acireale contro la Sancataldese, Lamezia Terme contro il Biancavilla (all’andata l’unica gara in stagione in cui i gialloblu hanno vinto con più di 2 gol di scarto), Gelbison contro San Luca.

Attenzione anche ai turni di fermo previsti nel calendario per via dell’assenza del Messina: Lamezia Terme che riposerà il 13 marzo, Cavese il 24 aprile, l’Acireale si è già fermata il 2 febbraio e la Gelbison oggi.

PRIMO TEMPO

0′ nel Lamezia rientra tra i titolari dopo il turno di squalifica Tipaldi, nella rotazione rispetto a domenica Maimone e Tringali a centrocampo, Rusescu e Umbaca in attacco partono dall’inizio

9′ Corapi costretto ad alzare bandiera bianca per problemi fisici, al suo posto Salandria

12′ ci prova Umbaca, palla che sorvola la traversa

14′ apertura sulla destra di Caccetta, azione che prosegue per l’inserimento di Cappello che angola troppo il diagonale che si spegne in fallo laterale

21′ tiro sporcato di Tipaldi dalla distanza, Truppo si salva in angolo

22′ cross di Tipaldi per Rusescu che taglia bene in mezzo ai centrali ma sbaglia completamente il colpo di testa davanti al portiere

24′ ripartenza del Licata iniziata da Truppo e finalizzata da Samake, Lai è attento a chiudere sull’attaccante di casa

25′ Cappello per doppia ammonizione rimediata in 20 minuti guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Mister Romano passa al 4-3-2

41′ ancora Umbaca da fuori area, pallone fuori bersaglio

42′ Sirignano ruba palla a metà campo e subisce fallo, palla che arriva sulla destra per Bollino che trova il taglio sul primo palo di Rusescu. Stop a seguire del rumeno che di prima intenzione piazza il pallone sotto la traversa per il vantaggio lametino

45′ si rientra negli spogliatoi con il Lamezia in vantaggio di una rete grazie alla seconda marcatura stagionale di Rusescu, prima su azione dopo il rigore segnato dal rumeno nel girone di andata nel 2-1 in casa del Città di Sant’Agata

SECONDO TEMPO

6 bell’azione in ampiezza del Lamezia che porta Maimone a servire in area Umbaca, ma la girata dell’attaccante è troppo debole tra le braccia del portiere

14′ Sabatino in terzo tempo trova il colpo di testa su assist da corner di Bollino, il pallone si stampa sul palo

16′ Caccetta crossa al centro per Samake che trova lo spazio tra i centrali ma di testa indirizza centrale per la facile parata di Lai

18′ scambio nello stretto tra Terranova e Rusescu, l’ex Dattilo dal fondo del campo trova il portiere a deviare in corner

29′ Lai si supera nel deviare in corner il tiro di Minacori servito da Samake dopo un rinvio intercettato a Sirignano

32′ azione manovrata condotta da Maimone che serve Da Dalt, cambio di piede e palla a lato

40′ Licata che prova ad aumentare il fronte offensivo anche con l’uomo in meno con 3 giocatori per reparto

45′ Samake prova a girare di testa ma spedisce in curva

49′ termina dopo 4 minuti di recupero con il Licata che non riesce a rimettere in sesto la partita, e rischia anche nel finale di subire il raddoppio (Schimmenti trova la prima accellerata vincente della sua gara, ma Terranova dentro l’area non controlla al meglio l’assist del compagno)