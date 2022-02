Partita e vittoria in controllo per il Basketball Lamezia al Palasparti contro Potenza

BASKETBALL LAMEZIA – A.S.D. UNIVERSITY BASKET POTENZA 80-65.

(22-20, 40-24, 66-45)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 12, Malvaso, Monier 14, Tartamella , Miscimarra, Sakellariou 17, Ferretti , Giampà G 14, Grande, Romeo 2, Giampà F 3, Terreni 19.

Coach: Barilla.

A.S.D. UNIVERSITY BASKET POTENZA: Dosic, Lorusso 5, Labovic 12, Kekis 11, Lucarelli 14, Malpede 11, Filiani, Dedolko , Kadzevicius 5, Spera 7.

Coach Vozza.

Altra W in colonna per il Basketball Lamezia, e vetta mantenuta(Trinità giocherà domani a Caserta, Juve Caserta corsara a Belizzi nel finale per 65-62) nel girone campano di serie C Gold.

Partita in equilibrio (13-13) e Monier in avvio non ottimale (ne fa le spese un cartellone pubblicitario su cui l’argentino si sfoga con un calcio), così a dare una scossa ci provano Terreni in difesa e Sakellariou con una tripla fuori ritmo (18-13). Potenza nel finale però non perde la calma ed impatta a quota 20, ma l’ultimo tiro a fil di sirena è di Francesco Giampà (22-20).

Al rientro in campo entrambi gli allenatori indugiano nel fornire correttivi ai propri giocatori, ed in partenza le difese hanno la meglio sugli attacchi. Monier e Spasojevic mettono più di due possessi di distacco (27-20), la difesa del Lamezia chiude bene ogni linea di passaggio e si registra anche un primo “scontro di gioco” sotto canestro (ne fanno le spese Giuseppe Giampà e Kadzevicius, con quest’ultimo che non rientrerà più in campo).

Potenza ritrova il canestro sul 33-20, con nel parziale tanti minuti in campo per i due giovani Giampà per i padroni di casa, ma gli ospiti non realizzano con facilità fino al termine e così il quarto si chiude sul 40-24 (4 punti in tutto il parziale per Potenza e 0 falli spesi di squadra per il Lamezia).

Fenici che tengono gli avversari sul -20 anche nel terzo quarto, ed appena accennano un ulteriore allungo (57-34) coach Vozza ferma il gioco. Il parziale è però ormai segnato, e all’ultimo riposo si va sul 66-45 con coach Barilla a sgridare ugualmente i suoi sui palloni persi, e sull’altra panchina toni ancora più concitati da parte di Vozza.

Monier e compagni nell’ultimo quarto dato il divario a doppia decina provano anche qualche giocata in più, con Potenza che cerca di limitare i danni. Ultimi 90 secondi con spazio anche per Miscimarra, Grande e Malvaso (che per poco non trova anche una tripla piedi a terra con pallone che entra ed esce dal canestro), e partita che si chiude sul 80-65.