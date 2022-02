Terza gara nel giro di 7 giorni per il Lamezia Terme, che dopo il paraggio casalingo contro il Giarre e la vittoria in casa del Licata affronta un’altra compagine siciliana con i colori gialloblu.

«Dobbiamo dare seguito alla vittoria di Licata, dove abbiamo fatto una buona partita con grande voglia di vincere», auspica mister Campilongo, ammettendo che anche nell’ultima trasferta siciliana, nonostante l’aver giocato per un tempo e mezzo in superiorità numerica, non si sia riusciti a segnare un numero maggiore di reti. «Non riusciamo ancora a chiudere definitivamente la gara, mettere la partita in ghiaccio potrebbe permettere di gestire le situazioni in modo diverso» valuta il tecnico, «anche mercoledì questo non ci è riuscito, e poi è normale che l’avversario come il Licata rimanendo in gara prova a mettere in campo più attaccanti, più fisicità, e qualcosa si è rischiato».

Altra partita da clean sheet per Lai, aspetto positivo per Campilongo: «importante è stato non subire gol contro uno dei migliori attacchi, abbiamo tenuto bene il campo e saputo anche giocare con le giuste coperture. Rimane il fatto di aver dovuto chiudere la partita prima potendo».

Mentalmente la squadra deve ancora fare probabilmente quel salto di qualità per poter aspirare al sorpasso delle compagini di vetta, e nel percorso in atto Campilongo sostiene che «siamo cresciuti sia fisicamente che sulla qualità del gioco, ora mi aspetto un salto da parte degli esterni. Rispetto all’andata ci mancano i gol di centrocampisti come Maimone, ed essere più cattivi nei 16 metri. Nelle ripartenze paghiamo alcune letture, cerchiamo leziosismi quando si potrebbe essere più concreti. A volte anche una giocata estemporanea, un tiro dalla distanza può sbloccare la partita».

Nota lieta nelle ultime gare le prime avvisaglie del potenziale del centravanti rumeno: «Rusescu ha dimostrato nel gol le qualità che ha, per stop e conclusione, è un giocatore che gioca per la squadra e non una prima punta che cerca la posizione in area anche in modo sporco».

Domenica arriverà il Biancavilla, unica compagine fino ad ora sconfitta dal Lamezia Terme con più di 2 gol di scarto. Formazione che predilige il 4-3-3, descritta da Campilongo come «una squadra sbarazzina, aggredisce alto e prova a giocare un gioco più offensivo rispetto ad altre compagini. Mi aspetto una gara più aperta rispetto a quella con il Giarre, ed auspico di portare a casa i 3 punti».

Gli aggiornamenti dall’infermeria intanto si concentrano su tre elementi: Corapi si sta riprendendo dal fastidio muscolare accusato ad inizio gara a Licata, dopo un tiro ed un contrasto ha chiesto il cambio precauzionale; Schimmenti è fermo dopo un affaticamento muscolare; Da Dalt ha accusato una botta al tendine, ancora in dubbio.