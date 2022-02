Ecosistem Lameziassocer in formazione rimaneggiata torna da Messina con un punto di orgoglio

PGS LUCE MESSINA-ECOSISTEM LAMEZIASOCCER 3-3

Reti: 1T 01’21 Bertirossi 10’39” Gagliardi 2T 09’33” Alvarito 13’51” De Msi 18’04” Alvarito 18’37” De Masi

PGS Luce Messina: Fiumara, Coppolino, Consolo, Parri, Irrera Costa, Alvarito, Pannuccio, Bucca, Costanzo, Bertirossi, Cucinotta, Fallico. Allenatore: Sergio Carnazza

Ecosistem Lameziasoccer: Zerbo, Regner, Barbosa, Granato, Montesanti, Mantuano, De Masi, Caffarelli, Patamia, D’Amato, Gagliardi. Allenatore Bebo Carrozza

Arbitri: Marco Lupo e Tullio Graziano di Palermo. Cronometro: Salvatore Panarello di Messina

Continua a mantenere l’imbattibilità in campionato l’Ecosistem Lameziasoccer che passa indenne dal campo della quarta forza del torneo. Gli orange impattano una partita che non era nata sotto una buona stella: mister Carrozza, oltre e dover fare a meno degli squalificati Pardal e Deodato, perdeva nell’ultima seduta di allenamento anche Regner e Caffarelli che andavano in panchina inutilizzabili e solo per onor di firma.

Quattro assenze importanti, tra cui il portiere titolare, in una partita molto delicata in cui i padroni di casa si giocavano molte chances di rientrare in gioco per la prima piazza, forti di una serie di risultati molto positivi. Quattro vittorie consecutive avevano portato il morale a mille agli uomini di Carnazza e la gara odierna per i lametini era un Everest da scalare.

A tutto questo aggiungiamo che i peloritani passavano subito in vantaggio e Patamia dopo 5 minuti aveva un risentimento all’inguine e doveva stringere i denti per proseguire. Ecosistem che, mai come questa volta, si è stretta intorno ad un unico obiettivo, tant’è che a fine partita il Presidente Francesco Manfredi esternava questa dichiarazione: “Oggi gara difficile con metà squadra infortunata, ma sono soddisfatto, tutti hanno dato il massimo, questa è la squadra che volevamo e che voglio, uniti fino alla fine la nostra grande vittoria”.

Mister Carrozza si schierava in campo con Zerbo in porta, Patamia, De Masi, D’Amato e Barbosa di movimento. Dall’altra parte andavano in campo; Fiumara in porta con Parri, Consolo, Alvarito e Bertirossi di movimento.

Il tempo di prendere visione degli schieramenti in campo che il Messina è già in vantaggio con Bertirossi che servito sotto porta con lascia scampo a Zerbo. Gara subito in salita ma l’Ecosistem non si scompone e gioca la sua partita. Messinesi che tengono il pallino del gioco e vanno alla ricerca del raddoppio ma la difesa lametina è accorta e non lascia molti spazi cercando poi di ripartire. Su una di queste ripartenze, superato metà tempo, arriva il gol del pareggio. La conclusione di Patamia viene ribattuta da Fiumara, arriva a rimorchio Gagliardi che sigla così la sua prima rete in campionato. La gara continua su questo leit-motiv con mister Carrozza che butta nella mischia anche l’ultimo arrivato Marco Granato che così fa il suo esordio in serie B.

Primo tempo che si chiude in parità e ripresa che non delude le attese: c’è molta “garra” in campo ed il risultato rimane sempre in bilico. A metà tempo i messinesi ritrovano il vantaggio con Alvarito che sfrutta al meglio un’uscita non precisa della difesa lametina. Tutto da rifare per gli orange. Pochi minuti e si è di nuovo in parità grazie a De Masi che sfrutta un movimento di D’Amato, elude il diretto avversario e dall’altezza del tiro libero mette con una fucilata la palla sotto la traversa e l’estremo avversario non ci può nulla.

Il 2-2 sembra il punteggio con cui ci si avvia alla conclusione, non senza una traversa per parte, quando arriva un’autentica doccia fredda per l’Ecosistem. Dall’estrema sinistra, all’altezza dell’area di rigore, Alvarito fa partire un diagonale che incoccia sul palo opposto e si imbuca quando mancano solo 01’56” al termine.

Sembra il punto esclamativo sulla gara ma non per la Pantera Orange che ruggisce e graffia ancora una volta. Quinto uomo in campo e nel giro di 33”, e per la terza volta, l’Ecosistem agguanta i padroni di casa. È ancora De Masi a mettere il pallone in rete finalizzando il giro-palla dei compagni.

L’assalto finale dei messinesi viene controllato senza molti affanni e punto più che meritato per l’Ecosistem che nelle condizioni in cui era non poteva fare di più. Grande prestazione corale che rialza il morale al gruppo in vista del doppio scontro diretto della prossima settimana col Canicattì.