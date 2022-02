Blue Foxes Sicma vincente sul Filadelfia per 3-0

Seconda partita del campionato di prima divisione maschile con a Curinga i padroni di casa della Blue Foxes Sicma ospitare il Filadelfia.

Primo set con buona partenza per i locali (9/4), per poi allungare fino alla conquista del set per 25/12.

Iniziale equilibrio nel secondo set, Maprica sale di livello in attacco portando la sua squadra sul 25/10 che vale il 2-0.

Dopo un buon avvio (4-1) la squadra di Curinga subisce il ritorno del Filadelfia, con ultimo set che si chiude così ai vantaggi, 26/24 e 3-0 per la Blue Foxes.