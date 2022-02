La soddisfazione di Campilongo dopo la vittoria con il Biancavilla ed il rammarico di non essere in testa

«Recrimino sul pareggio di Troina, se devo guardare indietro con rammarico, ma il calcio non è una scienza esatta e non possiamo cambiare quanto andato in archivio». L’ammissione di mister Campilongo arriva alla consueta valutazione dei movimenti in classifica, visto che la vetta attualmente dista proprio 2 punti (al netto sempre della gara che la Gelbison dovrà recuperare contro il Trapani, con i siciliani che dovranno affrontare anche la Cavese tra le partite non disputate per Covid) e 4 squadre sono racchiuse in 3 punti.

Un Lamezia Terme che è in serie utile da inizio girone di ritorno, ma che ha però pareggiato contro 3 squadre della parte bassa della classifica, rimanendo così costretta a fare calcoli sui risultati delle altre compagini. Campilongo evidenzia come «dal primo giorno tutti si sono messi a disposizione, abbiamo mancato fino ad oggi la gestione di alcune gare. Gli obiettivi si costruiscono e raggiungono con il tempo, questo ci fa ben sperare ma per primeggiare bisogna anche fare i conti con altre squadre attrezzate che hanno lo stesso obiettivo. Lo stesso Biancavilla aveva fatto soffrire la Gelbison, a dimostrazione che non ci sono partite facili».

Intanto domenica si disputa il primo big match del girone di ritorno per i gialloblu, andando a trovare una Gelbison apparsa meno solida nelle ultime 2 uscite. Per il tecnico gialloblu «proseguiamo sul nostro cammino senza guardare le altre, il risultato di oggi della Gelbison non cambia come avremmo approcciato lo scontro diretto di settimana prossima, dobbiamo migliorare nell’aspetto mentale ed essere più cinici sotto porta. Dopo tutti i cambi effettuati questa squadra è sulla buona strada per l’obiettivo finale. Il diverso stato di forma delle due squadre non incide, in base a quanto mi aspetto. Noi siamo in crescita, mentalmente e fisicamente, ma dobbiamo rispettare ed affrontare tutte le squadre con lo stesso atteggiamento senza guardare la classifica». Spettatori interessati saranno l’Acireale di scena a Giarre e la Cavese in casa del Biancavilla, compagini che proprio nelle scorse giornate hanno reso difficile la vita alle avversarie per i piani alti.

Oggi intanto si poteva portare a casa una vittoria con almeno 3 gol di scarto, risultato avvenuto per i gialloblu casualmente proprio a Biancavilla, e Campilongo non ne fa mistero: «il punteggio poteva essere anche più ampio, bravo il loro portiere e meno precisi noi in diverse occasioni. Abbiamo affrontato una gara diversa da come l’avevamo preparata, loro si sono disposti a 5 dietro per cercare di non darci spazi, ma siamo riusciti per l’ennesima partita a non subire gol e concedere poche occasioni».

E’ anche vero, di contro, che il passaggio al 5-2-3 in fase di non possesso da parte degli ospiti ha dato maggiore spazio di azione ai locali, e come auspicato venerdì da Campilongo nella presentazione della gara ad andare in rete sono stati due centrocampisti: «quando giochi 4-3-3 gli inserimenti dei centrocampisti cambiano tanto, De Marco e Maimone hanno fatto un’ottima partita e anche gli esterni di attacco hanno avuto occasioni per poter rimpinguare il dato delle reti messe a segno».

Proprio il rendimento in mezzo al campo potrebbe essere il discriminante stagionale, ed al momento si deve tenere conto sia di scelte del tecnico che delle notizie dall’infermeria.

Per Corapi l’esito dell’ecografia è stato una piccola elongazione di qualche centimetro, «spero di recuperarlo, ma non forziamo il rientro perché il campionato non finisce domenica. Salandria oggi ha giostrato bene in un ruolo che non è pienamente nelle sue corde, non ha i tempi di Corapi ma ognuno è essenziale nella nostra visione», chiarisce Campilongo, che nell’ultima settimana ha voluto però per propria scelta fare a meno di un centrocampista, ovvero Bernardi, valutando che «come altri over, sono tutti importanti, poi faccio le mie scelte ed i giocatori devono accettare di alternarsi in campo. In queste 3 gare in 7 giorni ho cambiato gli elementi a disposizione anche per poter gestire il minutaggio di chi spende di più e di chi non ha ancora i 90 minuti nelle gambe».