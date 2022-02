LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Amenta (45’st Magnavita), Miceli, Sabatino, Tipaldi; Maimone (29’st Umbaca), Salandria, De Marco; Terranova (29’st Bollino), Rusescu (18’st Haberkon), Provazza (29’st Bezzon).

A disp: Gentile, Tringali, Sirignano, Miliziano.

All. Campilongo.

BIANCAVILLA (4-3-3): Faraoni; Longo, Tosolini, Di Laura, Puglisi (19’st Lo Giudice); Bozzanga, Joof (18’st Piccione), Asero (32’st Hadaji); Licciardello, Spadoni (19’st Liukkonen), Santapaola (40’st Musso).

A disp.: Governali, Panza, Di Stefano, Stelitano.

All. Ferraro.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo (assistenti Marchese di Napoli e Gookooluk di Civitavecchia).

RETI: 26’pt Maimone, 10’st Salandria

NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti: Rusescu, Tipaldi, Di Laura, ,Lai, Asero, Amenta, Santapaola, Hadaji

Angoli: 8-2. Rec: 2’pt, 4’st

Una vittoria convincente e senza eccessivi patemi per il Lamezia Terme, che batte il Biancavilla senza subire reti e fallendo in più di un’occasione l’opportunità del 3-0.

Dagli altri campi vincono le dirette concorrenti Acireale e Cavese, mentre la Gelbison viene fermata sul pareggio dal San Luca, con prossimo turno in calendario proprio lo scontro diretto a Vallo della Lucania per i gialloblu di Campilongo.

PRIMO TEMPO

0′ qualche cambio nella formazione iniziale di entrambi gli schieramenti per via delle terza gara in sette giorni

2′ Provazza si inserisce bene nello spazio ma ha troppa fretta nel concludere calciando a lato

7′ Sabatino di testa impegna Faraoni al salvataggio sulla linea di porta

15′ Longo di testa chiama Lai alla presa alta

26′ Lamezia Terme in vantaggio: crossa dalla sinistra di Tipaldi, palla che supera Rusescu ma trova Maimone che torna al gol con la palla che finisce in rete dopo un rimpallo sulla torsione del centrocampista di casa

30′ anche dopo il gol atteggiamento tattico che non muta negli ospiti, con in fase di non possesso Asero a scalare in una linea a 5 difensiva con 3 attaccanti pronti al rilancio e centrocampo lasciato agli avversari

35′ due palloni in campo, Rusescu lo fa notare all’arbitro raccogliendo la seconda sfera ma vedendo che il gioco non viene fermato nel lasciarla cadere trova invece un’ammonizione

SECONDO TEMPO

10′ raddoppio Lamezia: inserimento di Maimone sulla destra, botta di prima intenzione su cui Faraoni ci mette il corpo, palla che arriva a Provazza che prova la rovesciata venendo murato, palla che schizza fuori area dove di prima intenzione Salandria la piazza sotto la traversa

16′ tentativo di Terranova dopo schema da corner, palla tra le braccia del portiere

20′ triplo cambio per il Biancavilla, subito pericoloso Lo Giudice il cui tiro attraversa in parallelo l’area piccola

31′ azione corale dei padroni di casa aperta da Bollino e conclusa dallo stesso attaccante che arriva in ritardo sull’assist di Tipaldi

32′ delizioso sto a seguire di Umbaca in area, palla scaricata per Haberkon che valorizza i riflessi di Faraoni, sul primo palo ancora Umbaca non trova il tap in vincente ma calcia male

35′ ripartenza Lamezia, Bezzon vede sulla corsia opposta Umbaca che controlla e cerca l’angolo alto opposto, Faraoni in volo salva la propria porta

38′ doppia chance per Bollino, palla in Curva Nord

42′ Umbaca ruba palla a Musso e lancia Bollino, dribbling in area ma conclusione sul portiere in uscita