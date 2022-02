Avviati ad ottobre, liquidata la prima parte di finanziamento per i lavori del campo polivalente in via Beato Angelico

Sono stati avviati a fine ottobre da parte della ditta Ediltecnica Costruzioni di Scarpino Antonio & C. S.a.s. i lavori relativi all’intervento di “realizzazione di un campo polivalente, nonché di sistemazione dell’area adibita ad impianto sportivo sita in località Savutano di Lamezia Terme, via Beato Angelico, 21”.

L’affidamento è stato chiuso a luglio al prezzo di 109.727,65 euro per lavori al netto del ribasso offerto del 34.879% e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 3.269,55 euro, con oggi pubblicazione del saldo della prima parte di finanziamenti ottenuti dalla Regione Calabria nel 2020.

Il nuovo impianto di quartiere sta sorgendo alle spalle della parrocchia dedicata a Santa Maria Goretti.