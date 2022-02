Entro ottobre completamento degli interni ed esterni del palazzetto in via del Progresso, bando di assegnazione in itere

Sul nuovo palasport di via del Progresso ad oggi si ha una data obbligatoria di messa in funzione, ovvero fine anno, e tante altre incertezze su come si debba arrivare a tale scadenza.

Dal punto di vista tecnico in quarta commissione è stato chiamato a relazionale il funzionario Giuseppe Rigoli, per capire sia a che punto sia l’affidamento delle forniture sportive ed arredi (prima gara sul Mepa andata deserta, avviata una seconda rivedendo i parametri economici), quale sia l’intenzione per la gestione, ma anche le reali possibilità di ottenere dalla Regione un finanziamento da 1.600.000 euro per completare la struttura per quanto riguarda le strade a servizio.

L’ultima variante risale al 14 agosto 2020, che prevedeva interventi di miglioramento intorno alla struttura ed una strada di servizio per i mezzi di soccorso, mentre rimane da risolvere la questione per il resto del traffico in entrata ed uscita.

Sulla carta per fine ottobre la parte dei lavori interni ed attorno al palasport dovrebbe essere terminata, quindi per un avvio entro fine anno delle attività (sportive o grandi eventi) il problema rimane quello dei parcheggi e della viabilità.

Pegna chiede se sia possibile avviare un’interlocuzione con la Provincia per usare lo stadio Carlei come parcheggio provvisorio, anche se l’ente intermedio avrebbe in essere un finanziamento di 700.000 euro per rimettere in sesto manto erboso e servizi della struttura, per poter avere degli standard certi al fine di poter programmare già da ora eventi per il 2023. Il promoter cita come esempio da non ripetere quello del Teatro Grandinetti, la cui chiusura prolungata ha fatto saltare degli eventi già bloccati.

Sempre dall’opposizione Piccioni contesta la scelta delle cancellate usate per delimitare il settore ospiti, soluzione che non trova molti altri casi nei palasport.

Il tecnico comunale spiega che una bozza di bando di gestione è attualmente in fase di relazione, con un primo testo che dovrebbe vedere la luce entro un mese, dovendosi confrontare anche con strutture simili italiane già avviate per poter perfezionare eventuali parametri (costi di gestione, tariffe di uso, modalità, etc).

Si decide così di avere una nuova convocazione giovedì mattina per nuovi aspetti, chiedendo anche di aggiornarsi sulla convenzione firmata nel 2018 tra Comune e Provincia sull’uso dei parcheggi dello stadio Carlei (attualmente il consigliere Davide Mastroianni oltre che il ruolo comunale ha anche quello provinciale con delega anche per l’impianto di via del Progresso).